[기업 자금조달]자연과환경, CB 공모 발행해 운영비 조달

2019년 유상증자 후 1년 반만에 다시 공모 자금조달

높은 매출 원가율 탓 이익 규모 크지 않아

[아시아경제 박형수 기자] 환경생태 복원사업을 하는 자연과환경 자연과환경 043910 | 코스닥 증권정보 현재가 1,360 전일대비 5 등락률 +0.37% 거래량 270,043 전일가 1,355 2020.12.09 13:17 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스 완전히 찢었다?! 이 종목들 주목하라! 신재생 에너지! 세계 1위업체와 장기 동맹! 바이든 훈풍에 터진다!자연과환경, 조림사업 테마 상승세에 6.78% ↑ close 이 공모로 110억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. 지난해 8월 주주배정 유상증자로 160억원을 조달한 지 1년4개월 만에 다시 자본시장에서 차입금 상환과 운영자금을 조달한다.

9일 금융감독원에 따르면 자연과환경 자연과환경 043910 | 코스닥 증권정보 현재가 1,360 전일대비 5 등락률 +0.37% 거래량 270,043 전일가 1,355 2020.12.09 13:17 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스 완전히 찢었다?! 이 종목들 주목하라! 신재생 에너지! 세계 1위업체와 장기 동맹! 바이든 훈풍에 터진다!자연과환경, 조림사업 테마 상승세에 6.78% ↑ close 은 2023년 12월14일 만기가 도래하는 CB를 표면금리 2%로 발행한다. 내년 1월14일부터 2023년 11월14일 까지 보통주로 전환할 수 있다. 전환가는 1255원이다. 전환가능 주식수는 876만4940주이고 현재 발행주식 총수 대비 16.5%에 해당한다.

자연과환경 자연과환경 043910 | 코스닥 증권정보 현재가 1,360 전일대비 5 등락률 +0.37% 거래량 270,043 전일가 1,355 2020.12.09 13:17 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스 완전히 찢었다?! 이 종목들 주목하라! 신재생 에너지! 세계 1위업체와 장기 동맹! 바이든 훈풍에 터진다!자연과환경, 조림사업 테마 상승세에 6.78% ↑ close 은 조달한 자금 가운데 24원은 재무구조 개선을 위해 단기차입금과 매입채무를 상환하는 데 사용한다. 올해 3분기 말 연결 기준 총 차입금은 약 129억원이며, 담보설정 비율은 100%다. 담보제공자산의 장부가액은 약 238억원으로 총 차입금 대비 약 184.5%다.

운영자금으로 84억원을 배정했다. 공주 공장과 보령 공장에서 사용하는 원자재 구입비용으로 사용한다.

앞서 자연과환경 자연과환경 043910 | 코스닥 증권정보 현재가 1,360 전일대비 5 등락률 +0.37% 거래량 270,043 전일가 1,355 2020.12.09 13:17 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스 완전히 찢었다?! 이 종목들 주목하라! 신재생 에너지! 세계 1위업체와 장기 동맹! 바이든 훈풍에 터진다!자연과환경, 조림사업 테마 상승세에 6.78% ↑ close 은 지난해 8월 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 자금을 조달했다. 당시 조달한 자금으로 차입금 60억원을 상환했고 시설자금과 원재료 매입 등으로 54억원을 사용했다.

자본시장에서 조달한 자금으로 운영비를 충당하고 있다. 자연과환경 자연과환경 043910 | 코스닥 증권정보 현재가 1,360 전일대비 5 등락률 +0.37% 거래량 270,043 전일가 1,355 2020.12.09 13:17 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스 완전히 찢었다?! 이 종목들 주목하라! 신재생 에너지! 세계 1위업체와 장기 동맹! 바이든 훈풍에 터진다!자연과환경, 조림사업 테마 상승세에 6.78% ↑ close 은 환경생태복원사업과 조경원예사업 등을 하고 있다. 주요 매출처는 국토관리청, 서울시청, 한국토지주택공사, 도시개발공사 등이다. 환경생태복원사업은 국가 정책 방향에 영향을 받기 때문에 상대적으로 안정적인 매출과 수익구조를 형성하고 있다.

자연과환경 자연과환경 043910 | 코스닥 증권정보 현재가 1,360 전일대비 5 등락률 +0.37% 거래량 270,043 전일가 1,355 2020.12.09 13:17 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스 완전히 찢었다?! 이 종목들 주목하라! 신재생 에너지! 세계 1위업체와 장기 동맹! 바이든 훈풍에 터진다!자연과환경, 조림사업 테마 상승세에 6.78% ↑ close 은 올 3분기까지 누적 매출액 198억원, 영업손실 24억원을 기록했다. 지난해 같은 기간 대비 매출액은 13.7% 감소했고 영업이익은 적자 전환했다.

매출액 감소에 따른 매출원가율 상승, 인력충원에 따른 판매 및 관리비율 증가 등의 원인으로 적자로 돌아섰다. 2020년 3분기 연결기준 매출원가율은 95.0%로 전년 동기 84.1% 대비 10%포인트 이상 높아졌다. 영업이익을 기록했던 2018년과 2019년 매출원가율은 81.6%, 81.2%를 기록했다.

자연과환경 자연과환경 043910 | 코스닥 증권정보 현재가 1,360 전일대비 5 등락률 +0.37% 거래량 270,043 전일가 1,355 2020.12.09 13:17 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스 완전히 찢었다?! 이 종목들 주목하라! 신재생 에너지! 세계 1위업체와 장기 동맹! 바이든 훈풍에 터진다!자연과환경, 조림사업 테마 상승세에 6.78% ↑ close 은 영업 활동을 통해서 사업 다각화에 필요한 현금을 창출해내지 못하고 있다. 영업활동과 관련한 현금 유출액을 충당하기 위해 지속해서 자금을 조달할 수 밖에 없는 이유다. 자본조달 비용이 늘어나거나 자본조달 자체가 어려워질 경우 유동성 위기를 겪을 수 있다.

최대주주의 보유 지분율이 낮다는 점도 자연과환경 자연과환경 043910 | 코스닥 증권정보 현재가 1,360 전일대비 5 등락률 +0.37% 거래량 270,043 전일가 1,355 2020.12.09 13:17 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스 완전히 찢었다?! 이 종목들 주목하라! 신재생 에너지! 세계 1위업체와 장기 동맹! 바이든 훈풍에 터진다!자연과환경, 조림사업 테마 상승세에 6.78% ↑ close 리스크 요인 가운데 하나다. 최대주주인 데이테크놀로지로가 보유한 자연과환경 자연과환경 043910 | 코스닥 증권정보 현재가 1,360 전일대비 5 등락률 +0.37% 거래량 270,043 전일가 1,355 2020.12.09 13:17 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스 완전히 찢었다?! 이 종목들 주목하라! 신재생 에너지! 세계 1위업체와 장기 동맹! 바이든 훈풍에 터진다!자연과환경, 조림사업 테마 상승세에 6.78% ↑ close 주식은 199만5214주(지분율 3.75%)에 불과하다. 이병용 대표를 비롯해 특수관계인이 보유한 지분까지 더해도 지분율은 6.27%다. 최대주주는 공모에 참여할 계획이 없다고 증권신고서를 통해 밝혔다. 지분율 확보를 위해 장내에서 전환사채와 주식을 매수해 현재 수준의 지분율을 유지 할 계획이라고 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr