안동시 '공공폐수처리시설 운영' 4년 연속 환경부 평가 '최우수'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시는 환경부에서 실시한 '2020년도 공공폐수처리시설 운영·관리실태 평가'에서 최우수 지자체로 선정됐다고 9일 밝혔다. 이로써 2017년부터 4년 연속 최우수 지자체에 선정되는 영예를 안았다.

환경부는 매년 전문가로 평가위원회를 구성, 각 지자체의 폐수처리효율과 유입수 및 방류수 등 수질 상태, 배출업소 관리 시스템, 안전 관리 상태 등에 대해 평가해 오고 있다.

2020년도 평가에서 경북바이오일반산업단지 공공폐수처리시설은 폐수처리효율, 유입수 및 방류수 등의 수질상태, 안전관리 등 재난관리 항목에서 최우수 점수를 받았다.

최종익 안동시 투자유치과 과장은 "이번 수상을 계기로 대한민국을 대표하는 공공폐수처리시설로서 확고한 입지를 굳힌 만큼 앞으로도 깨끗하고 안정적인 폐수처리에 힘쓸 뿐만 아니라 활발한 기업 활동을 지원할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

