가세연 "강용석 식사도 못 했는데 체포…文 독재국가 현실" 항의 방송

강용석, 文 대통령 관련 허위사실 유포 혐의로 8일 경찰 조사

출소 후 유튜브 방송서 "이미 오보·정정 사과 했다" 항의

가세연 측 "우파 유튜버 박살 내겠다는 의도"

[아시아경제 임주형 기자] 유튜브 채널 '가로세로연구소'(가세연) 멤버 강용석 변호사가 문재인 대통령과 관련한 허위사실을 유포한 혐의로 8일 조사를 받았다. 이날 오후 진행한 '가세연' 실시간 방송에서는 이에 대해 '특정 정치성향 유튜브 방송인들을 탄압하겠다는 의도'라는 취지로 비판을 쏟아냈다.

강 변호사는 지난 3월2일 '가세연' 방송에서 '천지일보'에 보도된 8년 전 문 대통령 사진을 공개하며 '문 대통령이 이만희 신천지예수교 증거장막성전(신천지) 총회장과 악수를 했다'는 취지로 허위사실을 유포한 혐의를 받는다.

그러나 사진 속 문 대통령과 악수하는 인물은 이 총회장이 아닌 것으로 확인됐고, 강 변호사는 이후 더불어민주당으로부터 고발된 바 있다.

강 변호사가 출소한 뒤 진행된 8일 오후 '가세연' 방송에서는 강 변호사, 김세의 대표, 강용호 연예부장 등이 출연했다.

이들은 문제가 된 문 대통령 사진에 대해 "당시 천지일보에서 보도된 내용이다. 사진을 찍은 사람이 (문 대통령과 악수하는 인물을) 이만희 총회장이라고 해서 그렇게 전한 것"이라면서도 "잘못된 내용에 대해서는 저희가 죄송하다, 사과드린다고 말씀을 드린다"고 밝혔다.

그러나 "지난 3월9일 해당 영상에 대한 정정 및 사과를 했다"며 "그럼에도 민주당은 문 대통령의 명예를 훼손했다며 고발한 것"이라고 지적했다.

오보 내용을 방송한 것은 자신들의 잘못이지만, 이미 이에 대해 정정 및 사과를 했음에도 체포를 한 것은 지나친 처사라는 취지로 주장한 것으로 풀이된다.

김 대표, 강 부장 등은 전날(8일) 항의 취지의 라이브 방송을 진행하기도 했다. 이들은 방송에서 "형수님(강 변호사 부인)이 흐느끼면서 사진을 보냈다"며 "(강 변호사가) 식빵을 절반 정도 드시다가 경찰관 3명이 자택에 들이닥쳐서 체포된 것"이라고 말했다.

이어 "도주의 우려도 없고 증거 인멸 우려도 없는데 자택에서 체포됐다"며 "누가 봐도 폭력이고 우파 탄압이다"라고 토로하기도 했다.

김 부장은 "이걸 빌미로 가세연을 찍어 누르겠다, 우파 유튜버들을 박살 내겠다는 문재인 정권 의도가 엿보인다"며 "어마어마한 사건이 아닌데도 이렇게 세게 조사한다는 것은 윗선에서 지시가 있었다는 것"이라고 주장했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr