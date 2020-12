양천구 신정종합사회복지관 신축 이전 개관

지상 3층, 지하 4층 규모 신정종합사회복지관 신축 이전...데이케어센터와 북 카페 신설 등 기존 시설보다 확장된 규모로 개관, 지역 주민들이게 수준 높은 복지서비스 제공

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 10일 오후 2시 신정종합사회복지관(신정중앙로 36)의 신축이전공사를 마치고 개관식을 개최한다.

기존의 신정종합사회복지관은 협소하고 노후돼 이를 이용하는 주민들의 불편이 있었다. 이에 구는 보다 쾌적한 환경으로 조성해 보다 전문적이고 체계적인 서비스를 제공하고자 지난 2018년 9월부터 신축 공사를 하게 된 것이다.

총 사업비 185억5400만 원을 투입해 지하 3, 지상 4층, 연면적 4794.60㎡(부지면적 1137.7㎡) 규모의 복지관을 완공, 마침내 지역 주민에게 공개된다.

점차 다양해지는 복지 요구와 시대적 흐름에 맞는 복지공간 확충 필요에 따라 신축 이전하는 복지관은 기존 복지관에 비해 식당 및 강당을 비롯한 대부분의 시설 규모가 커졌으며, 어르신의 노후 돌봄서비스를 제공하기 위한 데이케어센터와 지역 주민들의 휴식공간을 위한 북 카페가 신설됐다.

또 복지관 지하 1~3층에는 전기차 충전시설을 포함한 주차장(40면)을 설치했다. 지역 주민들에게도 정기권 발급 등으로 개방해 신정4동 지역의 심각한 주차난 해소에 도움이 될 것으로 구는 기대하고 있다.

이번 신축 건물로 확장 이전 개관함으로써 권역별 균형에 맞는 복지서비스 인프라를 구축해 지역 주민들의 취미, 여가, 건강, 문화생활 등 수준 높은 복지서비스를 제공하게 될 것이다.

구는 코로나로 인해 소규모 위주의 프로그램으로 우선 운영하기로 했다. 아이들을 위한 그림교실·종이접기교실, 장애인을 위한 발달지원센터, 영어회화, 한글 교실 등 다양한 계층을 위한 프로그램으로 운영될 예정이다.

김수영 양천구청장은 “신정종합사회복지관 신축 이전으로 점차 늘어나는 사회복지서비스 수요를 효율적으로 대처할 수 있게 됐다”며 “신정중앙로 80에 위치한 기존 복지관 건물은 리모델링을 거쳐 내년 평생학습관으로 재탄생, 지역주민의 평생학습 활성화에 기여할 것”이라고 덧붙였다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr