美, 北 석탄 수출 관련 中 무역회사·선박 제재

중국에 대북 제재 동참 압박

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 재무부가 북한의 석탄 밀수출에 연관된 선박과 무역회사에 대한 제재를 단행했다. 제재의 목표가 중국이어서 중국이 대북 제재에 동참하지 않고 있다는 불만을 드러낸 것으로 추정된다.

미 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 8일(현지시간) 북한의 석탄 수송과 관련해 6개의 업체와 4척의 선박을 제재한다고 발표했다.

제재를 받은 무역회사는 평양 소재 대진무역총회사와 중국 소재 웨이하이후이장 무역회사, 홍콩에 있는 실버브리지 해운사와 베트남에 있는 회사 한 곳이다.

이들 회사와 연계해 북한 석탄 수송에 관여한 아시아브리지와 캄브리지, 럭키스타 등 4척의 선박도 제재를 받았다.

2017년 7월 대북제재 차원에서 마련된 유엔 안보리 결의 2371호는 북한산 석탄 수출을 전면 금지하고 있다.

재무부는 북한의 석탄 수출과 관련한 중국의 제재 이행 의지를 지적했다. 재무부는 "중국 당국은 유엔 안보리의 결의를 이행하고 시행해야 한다"고 강조했다.

스티븐 므누신 재무부 장관도 "북한은 석탄 수출에 금지를 피해가고 있다"면서 "(석탄 수출은) 대량살상무기 프로그램을 지원하는 주된 수입원"이라고 지적했다.

므누신 장관은 이어 "북한 정권은 석탄을 포함한 광산업에 흔히 수용소의 강제노동을 동원하고 있다"면서 "불법 핵프로그램 증진에 자국 국민을 착취하고 있다"고 비판했다.

이번 제재는 미국측이 연이어 중국의 북한산 석탄 밀수출 협조에 대한 경고를 보낸 뒤 나왔다.

로버트 오브라이언 백악관 안보회의(NSC) 보좌관은 전날 공개된 인터뷰를 통해 북한의 석탄 밀수출과 중국의 협조를 지적했다. 국무부는 500만달러의 포상금을 지급하겠다면서 대북제재 회피에 대한 제보 사이트를 열었다.

월스트리트저널(WSJ)도 전날 북한 선적 선박들이 과거와 달리 환적 등의 시도 없이 중국으로 석탄을 실어 날랐다고 보도했다.

