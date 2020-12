아이유 남동생 "이지은에게 결핍된 건 인간성?" 폭탄 발언

사진=유튜브 '이지금 [IU Official]' 영상 캡처

[아시아경제 김봉주 기자] 가수 아이유(본명 이지은)가 남동생 이종훈 씨와의 대화를 공개했다.

7일 아이유 공식 유튜브 채널 '이지금'에는 '지은이가 보는 지은이'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 아이유는 "섭외하기 어려웠다. 제 동생 이종훈을 소개하겠다"라고 밝혔다.

이종훈 씨는 "안녕하세요. 현 국힙 원탑 아이유, 10년 뒤 아카데미상을 수상할 배우 이지은, 오늘 인터뷰를 당하실 인간 이지은의 동생 이종훈이라고 한다"면서 자신을 소개했다.

이종훈 씨는 "제가 준비한 인터뷰 주제는 가수 아이유나 배우 이지은에 대해선 알고 있는 정보가 많을 테니, 사람 이지은은 어떤 사람일까에 대해 가장 가까운 혈육으로서 질문해보겠다"고 말했다.

이에 아이유는 "제가 직접 요청을 했다. 인간 아이유는 과연 누가 잘 인터뷰할까 고민하다가 이 친구가 많이 배우고, 아주 열심히 학업에 열중하고 있는 친구라서 잘하지 않을까 기대를 갖고 요청했다"고 전했다.

이종훈 씨는 먼저 아이유에게 "가수, 배우 혹은 연예인이 아닌 이지은은 어떤 사람이냐"고 질문했다.

아이유는 "아이유라는 역할을 제외하고 나서 남는 부분만 봤을 때는 저는 많이 모자라다. 일 말고 내가 잘하는 게 뭐가 있나 하고 생각하면 정말 없다. 설거지? 정도다. 인생에 경험이 많이 없다. 간단명료하게 대답하자면 많이 모자란 사람"이라고 대답했다.

이에 이종훈 씨는 "모자란 사람이라고 했는데 가장 결핍된 것은?"이라고 물었고, 아이유는 "저는 일 외에 모든 면에서 결핍을 느낀다. 제가 역으로 질문하고 싶은데 동생으로서 보기에는 저한테 가장 결핍된 게 무엇인 것 같냐"고 되물었다.

이에 이종훈 씨는 "인간성? 가족애?"라고 말해 아이유를 당황하게 했다.

아이유는 "동생이 고등학교 1학년 때, 17살 때부터 유학 생활을 했다. 사실 대화를 나눌 기회가 없고 그전에는 원래 어색했다 "근데 제가 궁금한 건 과연 네가 유학을 하러 안 갔으면 우리가 덜 어색했을까?"라고 말했다.

이종훈 씨는 "제가 쥐 잡혀 살듯이 살았다"라고 폭로했다.

이에 아이유는 "거기에 대해선 미안함이 있다. 남매간 서열은 유년기에 결정이 되기에 그걸로 끝까지 가는 거라고 봐서 그랬다"고 말했다.

이종훈 씨는 "가족애가 조금 더 깊어졌으면 하는 바람이 있다"면서 "누나에 대한 동생의 헌신이 얼마나 큰지 이해해 주셨으면 좋겠다"고 강조했다.

이어 이종훈 씨는 "본인은 꿈을 이룬 상태인지, 아니면 꿈을 향해 달려가는 중인지?"라며 질문을 이어갔다.

아이유는 "꿈을 이뤘다"면서도 "제가 내년에 마지막 20대다. 마지막 20대를 멋지게 마무리하는 것이 저의 가장 가까운 꿈이다. 지금 준비하고 있는 앨범도 그렇고 내년에 하고 싶은 일들이 있다"고 말했다.

"서른이 되면 지금과 큰 차이가 있을까?"라는 질문에 아이유는 "있길 바란다. 왜냐면 저는 어릴 때부터 스무 살에 대한 로망보다 서른에 대한 로망이 더 컸다. 내가 서른이 되면 진짜 멋질 것 같다는 막연한 확신이 있었다"면서 "서른에 대한 기대감은 아직도 있고 서른이 되면서 내가 확 달라지길 바라는 그런 바람이 있다. 달라졌으면 좋겠다"고 답했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr