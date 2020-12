'불타는 청춘' 이종범, "박재홍과 DJ DOC 이하늘, 과거 화장실서 싸워" 폭로

[아시아경제 김봉주 기자] 이종범이 박재홍과 이하늘의 과거 싸움을 언급했다.

8일에 방영된 SBS 예능 '불타는 청춘'에서는 대부도 여행을 즐기는 출연진들의 모습이 그려졌다.

방송에서 박재홍은 최성국을 힘으로 제압하는 등 장난을 쳤다. 이를 지켜보던 김완선은 "재홍이가 이렇게 뻥 치면 그 사람 사망하지 않냐?"고 말했다.

이때 이종범이 "그거 아냐. 재홍이 어렸을 때 사건?"이라며 DJ DOC 이하늘과 박재홍이 싸웠던 일을 언급했다.

최성국은 "여기 와서 둘이 화해했다"고 말했다.

과거 박재홍은 이하늘과 심하게 다툰 뒤로 어색한 사이가 됐다. 이후 두 사람은 '불타는 청춘'에서 재회해 화해했다.

이종범은 "그때 당시 재홍이의 아귀힘은 타의 추종을 불허했다. 딱 잡으면 죽는다"라면서도 "근데 왜 하필이면 화장실에서 싸웠냐"고 질문했다.

이에 박재홍이 "소변 보다가 티격태격했다"고 대답했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr