"흑당·달고나 음료 한 잔에 각설탕 11~12개 분량" … 과다섭취 주의

서울시-소비자시민모임, 청소년 다소비 흑당음료 75건 조사

하루 당류 기준치의 30% 이상, 최대 54.5%에 달해

[아시아경제 조인경 기자] 음료전문점 등에서 인기리에 판매되고 있는 '흑당·달고나 음료' 한 잔엔 하루 당류 기준치의 30% 이상, 최대 54.5%의 당류가 들어 있어 섭취 시 주의해야 한다.

서울시는 소비자시민모임과 함께 지난 8~9월 전국 5개 권역별로 가맹점 수가 많은 상위 브랜드에서 흑당음료 8개 브랜드 40개 제품과 달고나음료 7개 브랜드 35개 제품 등 총 75건을 수거해 당류 함량을 검사한 결과를 9일 공개했다. 분석은 서울시 보건환경연구원에서 진행했다.

달고나음료는 커피음료에 설탕을 주재료로 만든 달고나 토핑을 올리고 시럽 등을 첨가해 당류 함량이 크게 높아진다.

조사 결과, 이디야와 투썸플레이스, 할리스, 요거프레소, 파스쿠찌, 빽다방, 메가커피, 공차, 커피빈 등의 흑당음료 1컵(평균 중량 282.5g)에 포함된 평균 당류는 식품의약품안전처 1일 당류 기준치(100g)의 34.8%(34.8g)에 달했다. 달고나음료 1컵(평균 중량 267.2g)의 평균 당류 함량도 1일 기준치(100g)의 32.5%(32.5g) 수준이었다. 흑당음료는 각설탕(3g) 약 12개, 달고나음료는 각설탕(3g) 11개 분량의 당류가 들어 있는 셈이다.

특히 달고나음료의 1컵당 당류 함량(32.5g)은 아이스 카페라떼(7.2g)보다 4.5배, 아이스 바닐라카페라떼(25.0g)보다도 1.3배 높았다.

다만 서울시는 흑당음료 열풍이 시작됐던 작년 조사 결과와 이번 조사를 비교했을 때 요거프레소와 파스쿠찌, 빽다방, 메가커피, 공차 등 5개 브랜드의 경우 흑당음료 100g당 당류 함량이 전년대비 모두 감소했고, 그 중 공차가 가장 많이 감소한 것으로 나타나 각 업체들이 당 저감에 노력하고 있는 것으로 해석된다고 설명했다.

이들 흑당·달고나음료는 당이 주재료인 만큼 소비자가 당이 얼마나 들어 있는지 알 수 있도록 당함량 정보를 제공할 필요가 있다는 지적도 나왔다. 시는 당함량을 메뉴판 등에 표시하도록 하고, 컵 사이즈도 다양하게 해 소비자들이 스스로 당이 적은 음료를 선택할 수 있도록 업체에 협력을 요청할 예정이다.

박유미 서울시 시민건강국장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 인해 스트레스 해소 및 집콕놀이로 달고나커피 등 단 음료의 인기가 증가하고 소비도 늘고 있다"며 "기본 1컵의 평균 당류 함량이 1일 당류 기준치의 30% 이상으로 조사된 만큼 당 과다 섭취에 주의하고, 특히 청소년과 청년층에선 음료 선택 시 주의해 달라"고 당부했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr