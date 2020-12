文대통령 "국토장관 내정자 '부동산 공급' 구상, 기재부도 노력 기울여야"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 8일 부동산 문제와 관련해 "신임 (국토교통부) 장관 후보자가 구상하고 있는 공급 방안을 기재부도 함께 충분히 협의하는 등의 특별한 노력을 기울여 주기 바란다"고 말했다고 청와대가 전했다.

강민석 청와대 대변인은 이날 오후 서면브리핑을 통해 "문 대통령이 홍남기 경제부총리로부터 비공개 업무보고를 받았다"며 이같이 밝혔다. 문 대통령은 지난 4일 김현미 국토교통부 장관 후임자로 변창흠 한국토지주택공사 사장을 내정했다.

홍 부총리에게 내년도 경제 정책 방향을 보고 받은 문 대통령은 "올 한 해 한국 경제는 경제협력개발기구(OECD) 국가 가운데 국내총생산(GDP) 성장률이 가장 높을 것이라는 전망이 나오는 상황이고, 수출도 반등하고 있다"며 "경제팀이 코로나로 인한 어려운 상황 속에서 올 한 해 경제 운용을 대단히 잘해 줬다"고 평가했다. 아울러 "내년에도 잘해 주기 바란다"고 덧붙였다.

이와 함께 문 대통령은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제 확보 및 접종과 관련해 재정당국의 적극적인 지원을 당부했다.

문 대통령은 "코로나 불확실성 속에서도 내년에는 한국 경제가 역성장에서 벗어나 빠르게 반등할 수 있도록 총력을 다해 주기 바란다"고 거듭 당부했다.

