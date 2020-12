주호영 “공수처 사는 게 아닌 죽는 길”…與 성토대회 된 국민의힘 의총

유상범 “법사위 모든 활동 참여 안 할 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 8일 더불어민주당이 국회 법제사법위원회에서 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안을 통과시킨 것에 대해 “자기들은 공수처를 만드는 게 사는 것이라고 생각하겠지만 공수처 만드는 게 죽는 길로 간다는 것을 아직 모를 것”이라며 “국민의 민심이 민주당과 문재인 정권의 무도한 짓을 결코 그냥 넘기지 않을 것이라고 확신한다”고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 오후 국회에서 열린 의원총회에서 “국민들이 왜 이런 짓을 하는지 다 잘 알고 있을 것”이라며 “지지율 떨어지고 폭망해가니 초조해 방파제와 안전판을 만들지만 지지율은 더 떨어질 것”이라며 이같이 말했다.

주 원내대표는 “우리는 당당하고 저 자들은 얼굴조차 들지 못하고 말대꾸조차 할 수 없는 부끄러운 짓을 한다”며 “대한민국과 역사를 지킨다는 사명감을 갖고 끝까지 뭉쳐 최선을 다하자”고 밝혔다.

국회 법제사법위원인 유상범 국민의힘 의원은 “민주당은 목적이 있으면 그 절차의 정당성은 신경 쓰지 않는다. 저희와는 전혀 다른 인식을 가진 사람들이 아닌가 생각한다”며 “(공수처법의) 일방적인 통과에 항의하는 차원에서 법사위 모든 활동을 참여하지 않는다”고 말했다. 조수진 국민의힘 의원은 “법안소위는 국회법에 공개한다고 돼있다. 그런데 우리의 의사도 묻지 않고 비공개로 했다. 당당하면 왜 공개를 못하나. 자기들도 찔리고, 구리고, 부끄러운 것이 많으니 비공개로 한 것”이라며 “이명박 정부 때는 속도전 축에도 못 낀다”고 날을 세웠다.

국회 정무위원회 간사인 성일종 국민의힘 의원은 사회적 참사의 진상규명 및 안전 사회 건설 등을 위한 특별법에 대해 “국민의 세금을 쓰는 일인데 앞으로 인력이 더 필요하고 기간이 얼마 필요한지에 대한 논리적 근거를 대지 못하고 있다”며 “정의당이 문제를 하고 요구하는 게 많으니 민주당이 원내지도부 쫓아가고 회의하고 있다”고 비판했다. 이어 “아직 공정거래법, 금융그룹감독법은 들어가지도 못했다”며 “회의가 속개되면 남은 두 법안도 짚어서 부당함을 국민들에 알리겠다”고 밝혔다.

국회 환경노동위원회 간사인 임이자 국민의힘 의원은 노조법과 근로기준법 개정안 등과 관련해 “극악무도한 민주당의 폭거에 대항하기 위해 법안들에 대해 안건조정을 신청했다. 민주당 의원 3명과 강은미 정의당 의원을 합쳐 총 4명이 모든 안건을 처리할 수 있다”며 “이 횡포와 의회민주주의 말살에 대해 끝까지 함께 투쟁하겠다”고 말했다.

