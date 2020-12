[아시아경제 금보령 기자] 신신제약 신신제약 002800 | 코스닥 증권정보 현재가 10,850 전일대비 550 등락률 +5.34% 거래량 10,282,487 전일가 10,300 2020.12.08 15:00 장중(20분지연) 관련기사 신신제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.91%【화제의테마】 전문가 추천 무조건 사야할 테마 4選 -무료 배포 중- “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 은 'Luceque Global'과 85억원 규모의 보건용 니트릴 장갑 공급계약을 체결했다고 8일 공시했다.

계약금액은 지난해 연결 기준 매출액 대비 12.59%다. 계약 기간은 2021년 3월31일까지다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr