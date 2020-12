LG화학, 온택트로 미래 ‘환경지킴이’ 키운다

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 820,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 816,000 2020.12.08 08:36 장시작전(20분지연) 관련기사 "세상 난제 마음껏 도전하라" 구광모, AI 전담조직 신설 기관·외국인 순매도세에 코스피·코스닥 하락전환외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향 close 이 초등학생 및 중학생을 환경지킴이로 육성하기 위한 지속가능성 사회공헌활동에 본격 나선다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 820,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 816,000 2020.12.08 08:36 장시작전(20분지연) 관련기사 "세상 난제 마음껏 도전하라" 구광모, AI 전담조직 신설 기관·외국인 순매도세에 코스피·코스닥 하락전환외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향 close 은 희망친구 기아대책 등과 함께 기획한 온택트 사회공헌활동 'LIKE GREEN' 과정 1기를 시작한다고 8일 밝혔다. 이를 위해 오는 21일 까지 전국 초·중학생 100명을 모집한다.

‘LIKE GREEN’은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산이 장기화됨에 따라 새롭게 시작하는 비대면 사회공헌활동으로 교육 콘텐츠 제작 역량을 갖춘 대학생 멘토단과의 온라인 교육을 통해 글로벌 환경 문제에 대한 해결책을 고민해보고 환경/과학 분야 인재를 육성하는 프로그램이다.

이번 모집 대상은 전국 초등학생(4~6학년) 및 중학생(1~2학년)으로 환경·과학 분야에 대한 관심과 열정을 표현한 지원서와 30초 내외의 자기소개 영상을 제작해 공식 홈페이지에 제출하면 된다.

선발된 학생들은 내년 1월부터 3개월간 환경 및 과학 분야 전문역량을 갖춘 대학생 멘토단과 소규모 팀을 이뤄 'G.R.E.E.N(글로벌온난화·리사이클링·에너지·생태계·차세대기술)'을 주제로 지속가능성 교육 및 멘토링을 받게 된다. 또 환경을 지키는 친환경 소재 사용하기와 같은 일상 속 환경 개선 방향을 찾으며 과학 역량도 키울 수 있는 활동에 참여하게 된다.

먼저 ▲이산화탄소 자원 전환(글로벌 온난화 영역) ▲재활용품 통한 예술품 제작(리사이클링 영역) ▲자연에너지로 전기 에너지 만들기(에너지 영역) ▲신종 바이러스가 생태계에 끼치는 영향(생태계 영역) ▲신소재, 인공지능·빅데이터 학습(차세대 기술 영역) 등 다양한 지속가능성 과제들을 수행하게 된다.

또한 온라인으로 친구들과 가족들을 초대해 대규모 'G.R.E.E.N 콘서트'를 개최해 환경지킴이로서의 성과들을 친구와 가족들에게 알릴 수 있는 기회도 제공할 예정이다.

박준성 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 820,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 816,000 2020.12.08 08:37 장시작전(20분지연) 관련기사 "세상 난제 마음껏 도전하라" 구광모, AI 전담조직 신설 기관·외국인 순매도세에 코스피·코스닥 하락전환외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향 close 대외협력총괄은 " LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 820,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 816,000 2020.12.08 08:37 장시작전(20분지연) 관련기사 "세상 난제 마음껏 도전하라" 구광모, AI 전담조직 신설 기관·외국인 순매도세에 코스피·코스닥 하락전환외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향 close 은 UN이 정한 지속 가능한 개발목표(SDGs)와 연계해 청소년 교육과 친환경·에너지 분야의 나눔 활동을 바탕으로 사회와 환경의 가치를 높이는 데 동참하고 있다"며 "환경을 사랑하는 아동?청소년 인재를 육성하고, 코로나19로 심화된 청소년 교육 격차 해소에도 적극 기여하겠다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr