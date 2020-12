'양궁 코리아' 공로 인정…현대차, 한국스포츠메세나상 수상

[아시아경제 성기호 기자] 현대자동차가 8일 서울 강남구 임피리얼팰리스 호텔에서 열린 ‘제1회 한국스포츠메세나 시상식’에서 회장사 부문 문화체육관광부(이하 문체부) 장관 표창을 수상했다고 밝혔다.

한국스포츠메세나 시상식은 한국 스포츠 발전에 기여해 온 회원종목단체 회장사 및 후원사를 격려하기 위해 올해 신설한 시상식이다.

문체부와 대한체육회는 ▲공적 기간 ▲재정 기여도 ▲종목단체 발전 기여도 ▲국제스포츠경쟁력 강화 기여도 ▲경기력 향상 기여도 등을 심사해 회장사 3개 및 후원사 7개 기업을 선정했다.

대한양궁협회가 35년간 한국 양궁 발전과 경기력 향상에 기여한 현대차그룹을 대표해 현대차를 회장사 부문 후보에 추천했으며, 현대차는 첫 시상식의 수상 기업으로 선정됐다.

현대차그룹은 한국 양궁이 세계 양궁계의 리더로 자리매김할 수 있도록 다방면에서 지속적으로 후원하고 있다.

현대차그룹은 정몽구 명예회장이 1985년 대한양궁협회장에 취임한 이후부터 현재 양궁협회를 이끌고 있는 정의선 회장까지 36년째 대를 이어 대한양궁협회를 전폭적으로 지원하고 있다. 국내 단일 종목 스포츠협회 후원 중에서 가장 오랜 기간이다.

한국 양궁은 현대차그룹의 후원에 힘입어 국내 스포츠 종목 중 최고의 국제대회 성적을 내고 있다. 올림픽에서만 1984년부터 금메달 23개, 은메달 9개, 동메달 7개를, 아시안게임에서는 1986년부터 금메달 33개, 은메달 15개, 동메달 13개를 획득했다.

현대차그룹은 2016년과 2019년에 세계 최대 규모의 ‘현대자동차 정몽구배 한국양궁대회’를 개최했고 최신 기술을 접목한 혁신적 훈련기법 및 장비 도입을 지원해 경기력 향상을 이끌었다.

양궁 유망주 육성을 위해 장비 및 대회 출전비 등을 지원하고 있으며, 일반인들을 대상으로는 동호회 행사를 열고 생활체육 활성화 사업을 시행하는 등 양궁 저변 확대를 위해서도 힘써왔다.

또한 1994년부터 7차례에 걸쳐 ‘국제양궁대회’를, 1985년과 2009년에는 ‘세계양궁선수권대회’를 한국에 유치했으며 2005년부터는 아시아양궁연맹 회장사를 맡아 한국 양궁의 국제 경쟁력 강화에 기여하고 있다.

현대차 관계자는 “한국 양궁이 세계 최정상으로 자리를 잡는데 보탬이 된 점을 인정받아 영광”이라며 “앞으로도 한국 양궁의 경쟁력 향상과 양궁의 대중화를 위해 대한양궁협회와 동행을 지속할 것”이라고 말했다.

