[클릭 e종목]"BGF리테일, 내년 컨택트 전환 수혜 기대"

[아시아경제 이민지 기자] 키움증권은 8일 BGF BGF 027410 | 코스피 증권정보 현재가 4,305 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,420 2020.12.08 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 1만5천번째 점포 문연 CU…"내수 넘어 수출 브랜드 도약"홍정국 BGF그룹 대표, 사장 승진…"책임경영 강화"BGF그룹, 2021 정기 인사…안정성·미래 성장성 초점 close 리테일에 대해 투자의견 매수와 목표주가 17만원을 유지했다. 편의점 업황이 전반적으로 개선세를 보이고 있는 가운데 내년 컨택트 전환에 따른 매출 성장률과 수익 개선세를 고려하면 비중 확대가 필요하다는 판단에서다.

최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 지속적인 영향에도 불구하고 BGF리테일의 기존점 성장률은 전반적으로 개선세를 보이고 있다. 각각 1년 전보다 2분기에는 3.9%, 3분기에는 1.6%가량 줄며 하락 폭을 줄였다.

박상준 키움증권 연구원은 “4분기 전체 기존점 성장률에 일부 불확실성이 있지만, 코로나19 충격이 예전 대비 완화되면서 10월~11월 기존점 성장률도 전반적으로 회복세를 보이고 있다”며 “성장률 회복과 함께 수익성 개선이 강하게 나타날 것으로 기대된다”고 말했다.

코로나19 영향이 완화되면서 내년에 편의점 채널의 트래픽이 회복된다면 매출 증가율 회복과 함께 수익성 개선이 강하게 나타날 것으로 기대된다. 올해 전년동기대비 10% 이상 역신장한 특수입지(학교·관광지·공항) 점포의 매출이 회복되면서 점포 믹스 개선 효과가 기대된다. 박 연구원은 “특수입지 점포는 본부 임차와 직영점 위주로 매출 회복에 따른 영업이익 레버리지 효과가 강하게 나타날 것”이라고 설명했다.

도심과 학교 주변을 중심으로 편의점 트래픽이 회복되면서 수익성이 비교적 높은 FF·HMR·가공식품 매출 비중이 증가할 것으로 추정된다. 실제로 회사의 일반상품 기존점성장률은 비축 수요가 있었던 담배 대비 저조한 편으로 추산됐는데, 트래픽 회복 구간에선 매출 회복도 강도가 크게 나타날 것으로 보인다.

박상준 연구원은 “현재 회사의 밸류에이션 레벨은 코로나19 사태 이전의 70%대 수준에 불과하다”며 “밸류에이션 매력도도 높은 편으로 판단된다”고 전했다.

