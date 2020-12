관악구, 도시농업 우수 자치구 평가 최우수구 선정

코로나19 치유프로그램, 관악 도시농업지원센터 운영 등 도시농업 체험활성화 기여...3년 연속 우수구 선정 쾌거 달성...2018년에 이어 두 번째 최우수구 수상

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 서울시 주관 ‘2020년 도시농업 우수 자치구 평가’에서 최우수구에 선정, 3년 연속 우수 자치구로 선정되는 쾌거를 달성했다.

도시농업 우수 자치구 평가는 올 1월부터 10월까지 서울시 25개 자치구의 도시농업 사업실적을 토대로 ▲도시농업 사업 다양성 ▲도시텃밭 조성 ▲도시텃밭 관리 ▲기타 도시농업(교육, 행사)등을 심사해 평가한다.

구는 옥상 텃밭, 싱싱 텃밭, 학교 텃밭 등 올 한해 총 18개소의 텃밭을 조성, 2019년 완공된 관악도시농업공원의 텃밭을 일반인에게 분양하는 등 생활 속 도시농업 체험활성화를 위해 노력했다.

또 도시농업(Agriculture)과 여가·문화(Entertainment)가 어우러진 커뮤니티공간인 ‘관악 도시농업지원센터’를 설치·운영, 도시농업 저변 확대를 위한 노력에도 심혈을 기울였다

특히, ▲싱싱 텃밭 원예프로그램 ▲상자텃밭 보급 확대 ▲도시농업 프로그램 운영 등 코로나19 장기화로 지친 구민들의 몸과 마음을 치유하고 일상에 활력을 불어넣을 수 있는 다양한 사업도 추진했다.

이 외도 ▲신규 도시농업공동체 발굴 및 지원 ▲초보자 도시농업 교육 제공 ▲찾아가는 도시텃밭 관리사업 등 다양한 사업에서 좋은 평가를 받았다.

박준희 구청장은 “코로나19 장기화에 지친 구민들에게 위안이 되고자 도시농업 활성화에 박차를 기울인 것이 수상까지 이어져 매우 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 구민 누구나 도시농업을 통해 마음의 치유를 얻을 수 있도록 강감찬 도시농업센터 개관 등 도시농업 활성화에 더욱 노력하겠다”고 말했다.

