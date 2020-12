[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘이 오는 9일 본회의에서 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안을 처리하려는 더불어민주당에 맞서 필리버스터(합법적 의사진행 방해) 카드를 꺼내기로 했다.

국민의힘은 7일 의원총회에서 이같이 의견을 모은 것으로 알려졌다. 주호영 원내대표는 이날 기자들과 만나 "공수처장 후보를 물색할 동안 공수처법 개정안을 일방 처리하지 않는다는 약속을 안 지키고, 저쪽(민주당)이 배신했다"고 말했다.

여야 원내대표는 이날 오전 공수처장 추천을 위한 추가 협상에 합의했지만 법사위 소위에선 민주당이 공수처법 개정안 의결을 시도했다. 국민의힘은 이에 반발해 안건조정위 회부를 신청했다.

국민의힘은 공수처법 개정안이 심의되는 국회 법사위 회의실 앞에서 항의 농성 중이다. 민주당이 법사위에서 단독 처리할 경우 국회 로텐더홀에서 철야 농성에 들어갈 예정이다.

