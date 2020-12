효성, 연말 이웃사랑 성금 10억원 기탁

[아시아경제 황윤주 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 80,800 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 43,608 전일가 81,100 2020.12.07 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-3일효성, 코로나19 시대에 맞는 언택트 사회공헌액화수소, 어디까지 왔나…가스안전公, 27일 국제세미나 개최 close 은 오늘 7일 서울시 중구에 위치한 사랑의열매 사회복지공동모금회에 연말 이웃사랑 성금 10억원을 전달했다.

(주) 효성, 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜ 5개사가 함께 마련한 성금은 취약계층 여성 취업지원, 사회 취약 계층의 자립 역량 강화 및 경제적 기반 마련 등에 쓰일 예정이다.

조현준 효성 회장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 모두가 힘들었던 한 해였지만, 새해에는 소외된 이웃들이 좀 더 따뜻하고 안정적인 생활기반을 마련하는데 조금이나마 도움이 되시길 바란다"라고 말했다.

한편, 효성은 '나눔으로 함께 하겠습니다'라는 사회공헌 비전 아래 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 올해 2월 코로나19 극복에 동참하기 위해 성금 5억원과 의료용품을 기부하였으며, 8월에는 집중호우로 피해 입은 수재민을 위해 3억원을 기탁하기도 하였다. 장애 예술가 창작공간 '잠실 창작 스튜디오'를 후원해 장애 아티스트 발굴에 앞장서고 있으며, 최근 재단법인 지구와 사람에서 제작하는 '온라인 생태교육 콘텐츠' 제작을 지원하며 친환경 사회공헌 분야도 확대하고 있다.

