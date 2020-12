장태인 포스코 연구원 등 12월의 엔지니어

과학기술정보통신부와 한국산업기술진흥협회

대한민국 엔지니어상 2020년 12월 수상자 선정

[아시아경제 황준호 기자] 장태인 ㈜포스코 수석연구원과 윤영엽 ㈜뷰온 상무이사가 12월의 대한민국 엔지니어상 수상자로 7일 선정됐다. 과학기술정보통신부는 이들과 함께, 여성 엔지니어 3명을 12월의 대한민국 엔지니어상 수상자로 선정했다.

대한민국 엔지니어상은 산업현장의 기술혁신을 장려하고 기술자를 우대하는 풍토를 조성하기 위해 매월 대기업과 중소기업 엔지니어를 각 1명씩 선정해 과학기술정보통신부 장관상과 상금 700만원을 수여하는 제도다.

대기업 수상자인 장태인 ㈜포스코 수석연구원은 인공지능 기반 도금량 제어 자동화 기술개발을 통해 도금두께 편차를 낮추고 자동차·가전용 강판의 품질을 향상시켜 우리나라 소재부품 산업 성장에 기여한 공로를 인정받았다.

중소기업 수상자인 윤영엽 ㈜뷰온 상무이사는 인공지능과 광학기술의 융합을 통한 고광택 표면검사기 개발을 통해 2차전지의 생산성을 크게 개선해 4차 산업혁명의 지능형 공장 기반 기술 발전에 기여한 공로를 높게 평가받았다.

여성 엔지니어 3명 선정



대한민국 엔지니어상 여성 부문의 하반기 수상자로는 차지혜 삼성중공업㈜ 시니어엔지니어, 이응선 ㈜위드텍 이사, 허윤정 ㈜에이치시티 팀장이 뽑혔다. 정부는 여성 엔지니어의 육성을 위해 반기 3명씩, 연간 6명(대기업 3명, 중소기업 3명)의 여성엔지니어 선정하고 있다.

차지혜 삼성중공업㈜ 시니어엔지니어는 설계와 건조 부문이 차별화된 세계 최고 수준의 지능형 선박 솔루션을 개발해 우리나라 선박 수주 경쟁력에 기여한 공로를 인정받아 이 상을 받게 됐다.

이응선 ㈜위드텍 이사는 굴뚝 배출가스 오염물질 자동측정 장비 개발을 통해 측정시간을 크게 단축해 국내 환경 측정기술의 고도화에 기여한 공로를 인정받았다.

허윤정 ㈜에이치시티 팀장은 5세대(5G) 이동통신 기술의 전자파 인체 유해성 시험 표준 연구를 통한 국내 최초 시험인증 기반 구축으로 시험시간 및 비용을 해외 시험기관 대비 50% 이상 절감해 국내 시험인증 서비스의 활성화에 기여했다.

