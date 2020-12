남양유업, 곡물요거트 '든든한끼 밤·곤약' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 남양유업이 곡물 요거트 '든든한끼 밤·곤약'을 7일 출시했다.

'든든한끼 밤·곤약'은 남양유업의 유가공 노하우를 바탕으로 생우유와 국내산 생크림을 사용했다. 국내산 오곡과 통곡물 귀리를 넣었으며, 비피더스 BB-12도 들어갔다. 특히 이번에 출시된 '밤·곤약'은 곤약과 밤을 첨가해 식감을 한 층 높였다.

남양유업이 곡물요거트 제품을 확대하는 것은 관련 시장이 성장하고 있어서다. ‘든든한끼’ 제품은 이번에 출시한 ‘밤·곤약’ 제품과 함께 기존 출시된 ‘바나나·곤약’, ‘호두·아몬드’ 제품까지 총 3종으로 구성됐다. 닐슨 데이터에 따르면 상반기 기준 호상 요거트(떠먹는 형태의 발효유 제품) 시장은 매년 3~4% 수준의 소폭 성장을 보이는 가운데 곡물 요거트 시장은 전년 대비 44% 증가했다. 과거 요거트 시장은 과일이 첨가된 디저트 중심의 제품이 트렌드였다면, 현재는 곡물, 플레인, 토핑 등 색다른 형태의 제품과 식사 대용 콘셉트의 제품의 시장이 성장하고 있다.

