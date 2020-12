신세계百, 연말 맞이 한정판 '홈파티' 제품 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 신세계백화점이 집에서 연말을 보내는 고객 잡기에 나선다.

신세계백화점은 연말을 맞아 크리스마스 홈파티 용품과 와인 단독 행사 등을 실시한다고 7일 밝혔다.

우선 신세계가 운영하는 라이프스타일 편집매장 '피숀'에서는 크리스마스를 맞아 홈데코레이션 용품부터 기프트, 홈파티 용품까지 다양한 브랜드의 상품을 한 자리에서 만나볼 수 있다.

대표 상품으로는 굿윌 크리스마스트리 오르골 11만9000원, 샌더 리라 별매트 2만7000원, 쿤케라믹 오드리햅번 머그 10만5000원 등이 있다.

크리스마스 트리 팝업도 진행한다. 플라워 인테리어 브랜드 ‘블루미시티’는 13일까지 강남점에 팝업을 열고 크리스마스 DIY 세트를 판매한다. 집콕 하면서도 가족들과 함께 연말 기분을 낼 수 있는 장식들을 선보인다.

마스크 브랜드 ‘프로젝트.비’는 크리스마스 감성을 담은 패션 마스크를 선보인다. 오프라인에서는 단독으로 선보이는 이번 팝업은 본점과 강남점에서 진행한다.

연말 홈파티에 빠질 수 없는 와인도 준비했다. ‘모엣&샹동’은 신세계 본점과 강남점에서는 와인 케이스에 레터링 서비스를 선보이며 샴페인 병에는 직접 메시지를 새길 수 있는 각인 이벤트도 운영한다. 프랑스 샤를 드골 전 대통령이 즐겨 마시던 샴페인 ‘드라피에’로 만든 샴페인 트리 연출은 신세계에서만 만날 수 있다.

마를린 먼로의 샴페인으로 유명한 ‘파이퍼 하이직’의 향수케이스 에디션 또한 신세계 단독으로 판매한다. 향수 에디션 구매고객을 대상으로 추첨을 통해 향수와 샤워 가운을 증정한다.

신세계가 단독으로 선보이는 영국 왕실 차 브랜드 ‘포트넘앤메이슨’도 12월을 맞아 크리스마스 시즌 한정 제품을 내놨다. 홍차, 녹차, 비스킷 등 상품도 다채롭다. 크리스마스 시즌을 맞아 10만원 이상 구매 고객을 대상으로 가방 증정 프로모션도 진행한다.

강남점에서는 크리스마스를 맞아 오는 18일부터 이탈리아의 전통적인 크리스마스 간식 파네토네를 돌체앤가바나의 화려한 디자인과 함께 만나볼 수 있다. 또 미슐랭 3스타 쉐프 토마스켈러가 만든 초콜렛과 핫초코도 선보인다. 신선한 올리브 오일과 비네거를즉석에서 고객에게 담아주는 독일 친환경 브랜드 봄파스의 팝업행사도 진행한다.

한편, 신세계는 크리스마스를 맞아 11월부터 본점 외관을 LED 조명으로 꾸몄다. 올해는 처음으로 지친 일상에 위로를 더하는 메시지 ‘올 한해 애쓰셨습니다’를 LED 스크린을 통해 내보내 주목 받았다.

김영섭 신세계백화점 상품본부장은 “집에서도 크리스마스 분위기를 낼 수 있는 다양한 제품이 인기를 끌고 있다”면서 “연말연시 백화점 고객들이 안전한 쇼핑을 할 수 있도록 최선을 다 할 것”이라고 말했다.

