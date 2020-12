美 요양원서 결혼식 다녀온 직원 코로나19 감염 뒤, 노인 7명 사망

[아시아경제 나한아 기자] 미국 워싱턴주 요양원에서 신종 코로나바이러스(코로나19) 집단 감염이 발생해 입원 중인 노인 환자 7명이 숨졌다.

5일(현지시간) 외신에 따르면 워싱턴주 그랜트 카운티 보건당국은 관내 요양원 3곳에서 집단 코로나19 감염이 발생했으며 이 가운데 요양원에 있는 70∼90대 기저 질환을 가진 노인 7명이 숨졌다고 밝혔다.

해당 요양원에서 근무하는 일부 직원들은 지난달 7일 보건 당국의 방역 수칙과 명령을 어기고 약 300명이 모인 결혼식에 다녀왔다.

이 직원들은 결혼식에 참석하고 약 일주일 뒤인 지난달 16일 코로나19 검진에서 양성 판정을 받았다.

결혼식에서는 총 17명의 코로나19 확진자가 나왔다. 보건 당국은 이 결혼식에서 지역 학교와 요양 시설로 2차 감염이 이뤄진 것으로 보고 요양원 직원과 사망한 노인의 역학관계를 조사하고 있다.

이 결혼식과 연관된 감염자는 현재 40명으로 파악됐다.

한편 결혼식이 열린 날은 보건당국이 결혼식 등 모임에 관해 30명 이상의 집합을 금지한 행정명령을 발효한 시기였다.

보건 당국은 "가족 외 다른 사람과 모이기로 한 당신의 선택이 우리 사회 구성원 중 코로나19에 취약한 노인과 만성질환자를 위험에 빠뜨릴 수 있다"라고 강조하며 "집에 머물러 사랑하는 사람들을 지켜달라"라고 호소했다.

