차량에 깔린 운전자, 시민들이 차량 들어올려 구조돼

[아시아경제 나한아 기자] 고속도로에서 차량에 다리가 깔린 운전자를 시민들이 힘을 합쳐 차량을 들어 올려 구조했다.

6일 부산경찰청에 따르면 지난 5일 오후 3시 51분께 경부고속도로 언양휴게소에서 3㎞ 지난 장소에서 쏘렌토 차량이 도로 구조물을 들이받고 중앙분리대 앞쪽에 멈춰 섰다.

사고 후 30대 운전자 A 씨가 수습을 위해 밖으로 나와 자신의 차량 앞에서 보험사에 전화하던 중 2차 사고가 발생했다.

뒤에서 달려오던 쏘나타 승용차가 멈춰 서 있던 쏘렌토를 충격하면서 쏘렌토가 움직여 A 씨는 쏘렌토와 중앙분리대 사이에 다리가 꼈다.

사고를 목격한 다른 운전자들은 가던 길을 멈추고 갓길에 차량을 정차한 후 A 씨 구조에 나섰다.

경찰에 따르면 차량 7대에 타고 있던 운전자 10여 명이 동시에 달려와 쏘렌토 차량을 들어 올려 A 씨를 구조했다. 구조에 가담한 운전자 중 한 명은 정형외과에서 근무하는 간호사였고, 현장에서 응급조치한 것으로 알려졌다. 그 뒤 A 씨는 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 "A 씨가 중상을 입기는 했지만, 생명에는 지장이 없다"라면서 "시민 여러분의 적극적인 도움으로 사고 운전자를 무사히 구조할 수 있었다"라고 말했다.

