[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청(청장 임성현) 제대군인지원센터는 위탁교육기관인 제일전기직업전문학교에서 중장기복무 제대군인 6명의 ‘전기기능사 과정’ 수료식을 가졌다고 4일 밝혔다.

이번 전문위탁교육은 지난 10월 5일부터 지난달 23일까지 진행됐다. 교육비는 90% 국비로 지원된다.

이번 교육은 코로나19 상황에 맞춘 온·오프라인 교육으로 진행되며 하반기 추가 선정된 교육이다. 청년 제대군인의 선호도가 높아 실시하게 됐다.

광주지방보훈청 제대군인지원센터는 5년 이상 국토방위의 임무를 성실히 수행하고 전역한 중장기복무 제대군인의 취업역량 강화를 위해 직업능력개발 교육비, 사이버연수원교육 등 다양한 교육을 국비로 실시하고 있다.

교육지원을 희망하는 제대군인은 홈페이지 또는 광주제대군인지원센터로 문의하면 된다.

