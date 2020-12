[아시아경제 이민지 기자] 현대공업 현대공업 170030 | 코스닥 증권정보 현재가 10,050 전일대비 700 등락률 -6.51% 거래량 3,592,084 전일가 10,750 2020.12.04 15:16 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-3일현대공업, 커뮤니티 활발... 주가 3.27%.현대공업, 3분기 영업익 40억원…전년比 흑자전환 close 은 현저한 시황변동관련 조회공시요구에 대한 답변을 통해 현재 중이거나 확정된 공시규정상 중요한 공시사항이 없다고 4일 밝혔다.

