[아시아경제 박지환 기자] 기아차는 4일 임단협 관련 부분파업으로 인해 전 국내 사업장의 생산을 중단한다고 공시했다.

생산중단 분야의 매출액은 33조8578억원 규모로 지난해 매출액 대비 58.23%에 해당한다.

중단일자는 이날 1조, 2조 각 4시간씩이며 생산 재계 예정일자는 오는 7일이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr