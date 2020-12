유은혜 "자가격리 수험생 별도 시험실에서 대학별 고사 응시"

전국 8개 권역 묶어

348개 시험실 확보

수도권에 113개 배치



대학가 방역수칙 어긴 시설

'원스트라이크아웃제' 적용

[아시아경제 이현주 기자] 교육부가 4일부터 시작된 대학별 전형 평가에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염을 막기 위해 별도 시험실을 마련했다고 밝혔다. 대학수학시험능력이 끝난 이번 주말 5·6일은 양 일간 연 인원 20만7000명, 다음 주말인 12·13일은 19만2000명의 수험생이 대학별 전형에 응시하기 위해 이동할 예정이다.

유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 이날 오전 정부서울청사에서 브리핑을 갖고 "자가격리 통지를 받은 수험생은 교육부가 준비한 8개 권역의 권역별 시험장에서 대학별 전형에 응시한다"며 "현재 확보한 348개 시험실로 자가격리 수험생을 충분히 감당할 수 있고 수도권에 113개를 배치했다"고 말했다.

대다수 일반 수험생들은 대학에서 준비한 일반 시험장을 이용하게 된다. 또 대학은 시험 당일 발열 등 의심 증상이 있는 수험생을 위한 대학 내 별도 시험실도 마련할 예정이다.

교욱부는 1일부터 22일까지를 대학별 집중관리기간으로 운영해 지방자치단체·대학·보건소는 핫라인으로 협조·대응한다.

유 부총리는 "자가격리 수험생의 시험장 이동은 자차가 원칙이지만 부득이한 사정으로 자차가 어려운 경우 교육부, 지자체와 협의해 수험생 이송을 적극 지원하겠다"며 "대학이 밀집된 서울시는 대입전형대비 팀을 구성해 대학가 주변 방역을 집중 점검하겠다"고 강조했다. 방역수칙을 지키지 않은 시설은 '원스트라이크아웃제'가 시행된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr