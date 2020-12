삼성전자 '원 UI 3' 업데이트…카메라 개선·디지털 웰빙 앱 추가

한국·미국·유럽 갤럭시S20부터 업데이트 시작

잠금 화면에서 음악 재생…영상통화 전체 화면

사용 습관 체크하는 '디지털웰빙 앱' 제공

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자의 최신 플래그십 스마트폰 사용자 인터페이스(UI)가 업데이트 됐다. 잠금을 풀지 않은 상태에서 음악 재생·일정 확인이 가능해졌고 카메라 줌과 초점 기능이 개선되고 자동 노출 기능도 추가됐다. 스마트폰 이용 습관을 체크하는 디지털 웰빙 앱도 제공한다.

4일 삼성전자는 한국과 미국, 유럽 일부 국가에서 갤럭시S20 시리즈를 시작으로 '원(One) UI 3' 버전 업데이트를 시작했다. 갤럭시노트20와 갤럭시Z폴드2 등 업데이트 대상 기기를 확대할 예정이다.

최신 모바일 운영체제인 안드로이드 11 기반의 '원 UI 3'는 보다 간결하고 세련된 디자인과 편리한 기능, 사용자 맞춤형 기능을 제공한다. 홈 스크린과 잠금화면, 알림 패널에서 중요한 정보가 부각되도록 개선했다. 알림 화면에서 주변을 흐리게 하는 시각적 효과를 적용했고, 위젯 디자인을 개선해 홈 스크린이 한층 깔끔해졌다.

일상에서 보다 많은 작업을 할 수 있도록 편의 기능이 추가됐다. 스마트폰의 잠금을 해지하지 않고 잠금 화면 위젯에서 뮤직 플레이어를 제어하거나 일정을 확인할 수 있다. 메시지 앱의 알림을 그룹화해 퀵 패널 상단에 보여줌으로써 대화 확인·답장이 보다 편리해졌다. 영상 통화가 전체 화면으로 지원돼 상대방을 더욱 가까이에서 보며 소통할 수 있다.

스마트폰 카메라도 강력해졌다. AI 기반의 줌과 자동 포커스 기능이 향상되고, 자동 노출을 지원해 더 나은 사진 결과물을 얻을 수 있다. 갤러리에서 원하는 이미지를 검색해서 찾기도 한결 수월해졌다. 스마트폰을 조작할 때 햅틱 피드백도 한층 자연스러워졌다. 부드러운 모션 효과와 애니메이션, 버튼 터치 경험에도 입체감을 더했다.

사용자의 취향에 맞게 맞춤형으로 설정할 수 있는 기능도 확대됐다. 이미지나 영상, 문서 등을 메시지나 이메일로 공유할 때 자주 공유하는 상대를 공유 패널에 지정할수 있다. 전화를 걸 때나 받을 때 사진이나 동영상 등 원하는 컨텐츠 설정도 가능해졌다.

스스로 스마트폰 이용 습관을 파악하고 개선하는 데 도움이 되는 새로운 디지털 웰빙 앱도 제공한다. 주간 사용 시간 변화나 운전 중 사용 현황을 보여주고 올바르 스마트폰 사용 패턴을 찾을 수 있게 도움을 준다.

노태문 삼성전자 무선사업부장(사장)은 "'원 UI 3' 업데이트는 갤럭시 사용자들에게 최신 운영체제를 소개하며 최상의 모바일 경험을 제공하겠다는 약속을 이행하는 시작"이라며 "'원 UI 3'는 모바일 기기 수명주기 동안 소비자들을 위해 혁신적이고 직관적인 경험을 지속적으로 창출하는 삼성전자의 역할을 보여주는 것"이라고 말했다.

한편 삼성전자는 지난 8월 갤럭시 모바일 기기 안드로이드 OS 업그레이드를 3회까지 확대한다고 발표했다. 향후 출시하는 갤럭시 플래그십 전 모델과 일부 A 시리즈, 갤럭시탭S 시리즈도 안드로이드 운영체제 3세대 업그레이드를 지원한다. 지난 2월 안드로이드10을 탑재해 출시된 갤럭시S20의 경우, 안드로이드 11을 시작으로 총 3차례 안드로이드 운영체제 업그레이드를 지원한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr