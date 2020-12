포항방향 외동주유소, 매달 단골고객 대상 모바일 이벤트 '호응'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 포항울산고속도로 포항방향 외동주유소는 매달 단골 우수 고객을 선정, 모바일을 통한 사은품 제공 행사를 실시해 호응을 얻고 있다고 3일 밝혔다.

포항방향 외동주유소는 코로나19에 따른 언택트 문화를 감안, 우수고객에게 SNS(사회관계망서비스)를 통해 선정된 사실을 전한 뒤 상품을 별도로 고객이 원하는 방법으로 전달하고 있다.

주유소 관계자는 "직접 고객을 대면하는 서비스 자체를 피하는 문화 속에서 비대면으로 고객서비스를 시현할 수 있는 방법을 모색, 모바일 이벤트를 실시하게 됐다"면서 "힘든 시기이지만 이러한 행사를 통해 고객분들이 작은 기쁨이라고 느꼈으면 한다"고 전했다.

