日언론 "한중일 정상회의 연내 개최 연기"

강제징용 피해자 문제 및 코로나19 재확산 등 원인 지목

[아시아경제 유제훈 기자] 한국·중국·일본 3국 정상회의 개최가 보류될 전망이라고 3일 일본 니혼게이자이신문이 보도했다.

니혼게이자이는 이날 일본 정부 고위관계자가 "(한중일 정상회의의) 연내 개최는 이미 무리"라고 밝혔다고 전했다. 한국은 한중일 정상회의를 연내 개최하겠다는 방침을 갖고 추진해왔다.

니혼게이자이는 한중일 정상회의 개최가 연기되는 원인으로 한일 갈등을 꼽았다. 신문은 "강제 징용공(강제 징용 피해자를 지칭하는 일본 측 표현) 문제를 둘러싼 한일 갈등이 계속되면서 모일 수 있는 환경이 조성되지 않았기 때문"이라면서 "일본은 (한국정부에 의한) 일본기업의 자산 현금화 중단이 보장되지 않으면 스가 요시히데 총리의 방한은 어렵단 입장"이라고 전했다.

기존에 일본 정부가 주장해왔던 입장이 변화하지 않을 것이며, 이로 인해 한중일 정상회담 연기가 불가피하다는 의미로 해석된다.

또 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 조짐도 주된 원인으로 지목됐다. 신문은 "한국은 국내 코로나19 확진자가 연일 500명을 넘어서면서 3차 확산 상태에 있다"면서 "이 역시 문재인 정부 정상외교의 우선순위가 밀리는 한 원인이 되고 있다"고 전했다.

니혼게이자이는 한국 정부가 내년 초 가능한 한 빠른 시기에 한중일 정상회담을 추진할 것으로 전망했다. 특히 미국의 정권 교체로 한반도 정세가 불투명 해지는 상황에서 3국 정상 회담이 중요한 외교 성과를 낼 수 있는 기회가 될 것이라고 니혼게이자이는 설명했다. 아울러 한일 양국의 정치적 일정과 강제징용 배상 판결 관련 절차 등을 고려할 때 한국 정부가 한중일 정상회담을 빠르게 추진하려는 것으로 보인다고 니혼게이자이는 풀이했다.

