대유위니아 대규모 정기인사…위니아전자 사장에 박성관

[아시아경제 이창환 기자] 대유위니아그룹은 전 계열사의 호실적에 따라 대규모 승진 인사를 했다고 3일 밝혔다.

내년 1월1일자로 시행되는 이번 인사에서 사장 2명, 부사장 4명, 전무 7명 등 총 35명이 승진했다.

냉장고 사업 부문 선전으로 영업이익 흑자 전환을 앞둔 위니아전자에서 박성관 사장 등 임원 12명이 승진했다.

위니아전자는 내년에 멕시코, 북미 등 해외영업 판로가 더욱 확대되는 만큼 내년 흑자 달성을 위해 선제적으로 승진 인사를 실시했다고 설명했다.

다음은 대유위니아그룹의 2021년 정기 임원 인사 명단.

◆위니아전자

◇ 사장 박성관

◇ 부사장(1급) 장인성

◇ 전무 이몽룡

◇ 전무 박종문

◇ 전무 서운석

◇ 전무 김정한

◇ 상무 전성원

◇ 상무 양상종

◇ 상무보 김영달

◇ 상무보 박재용

◇ 상무보 김시열

◇ 상무보 김성옥

◆ 위니아딤채

◇ 부사장(2급) 최헌정

◇ 전무 신중철

◇ 상무 김동원

◇ 상무 최귀주

◇ 상무보 조경형

◇ 상무보 김영찬

◇ 상무보 박은광

◇ 상무보 오현식

◇ 상무보 전성필

◆위니아에이드

◇ 전무 김준

◇ 상무 김인석

◇ 상무보 한상란

◆대유에이텍

◇ 사장 권의경

◇ 전무 이진웅

◇ 상무 전특호

◇ 상무보 정경영

◇ 상무보 천우정

◆대유에이피

◇ 부사장(1급) 이석근

◇ 상무 정인택

◇ 상무 노동환

◇ 상무보 김영남

◆대유몽베르조합

◇ 부사장(2급) 김상국

◆동강홀딩스

◇ 상무보 박래봉

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr