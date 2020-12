SK네트웍스, 사업형 투자사 전환…SK매직·렌터카·워커힐 대표 교체

[아시아경제 우수연 기자]SK네트웍스는 사업형 투자사로의 전환을 준비하고 SK네트웍스-SK매직-SK렌터카 3사 간 시너지 제고 및 효율적 통합관리 강화를 위해 정기 조직개편과 임원인사를 실시했다고 3일 밝혔다.

이와 관련해 '사업 총괄'과 '경영지원본부'를 신설하고, 최성환 기획실장을 사업총괄로 선임했다. 또한 사업총괄 아래 신성장추진본부를 두고 투자관리 및 인수합병(M&A) 관련 업무를 담당하게했으며, 경영지원본부 차원에선 본사 및 투자사 통합 관리?지원과 AI?디지털 역량 향상을 위한 조직을 강화했다. 동시에 중고폰 리사이클 브랜드 '민팃' 사업의 가속화를 위해 기존 팀 조직을 사업부로 확대 개편했다.

SK네트웍스 관계자는 "보유 사업의 실행력과 시너지를 높이고 신규 성장엔진을 발굴하기 위해 조직개편을 단행했다"며 "핵심 역량, 미래 성장잠재력 확보, 다양성 측면을 고려해 임원 인사도 맞춰 진행했다"고 말했다.

SK네트웍스는 이번 임원인사를 통해 7명의 임원을 이동시켰으며 신규 임원으로 3명이 선임됐다. 워커힐 및 주요 투자사도 미래 성장을 위한 중점과제 수행 및 변화 관리에 초점을 맞춰 신규 대표 선임 및 교체가 이뤄졌다.

SK매직은 윤요섭 경영전략본부장을 신임 대표로 임명했다. 윤 신임 대표는 기술과 디자인 중심의 경쟁력 강화 및 글로벌 사업 실행력 제고를 중점 추진할 것으로 기대된다.

SK렌터카 대표와 워커힐 총괄은 상호 역할을 바꿔 대표를 교체했다. 통합 법인 출범 후 추가적인 신규 전략 추진이 필요한 SK렌터카는 황일문 대표가, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 턴어라운드가 필요한 워커힐은 현몽주 총괄이 경영을 맡는다.

SK네트웍스 관계자는 "이번 임원조직 개편에 맞춰 비즈니스 모델 혁신과 디지털 기술 접목, 고객 가치와 사회적 가치를 증대할 수 있는 팀 조직 개편을 시행할 것"이라며 "변화에 대한 의지와 긍정적 마인드를 바탕으로 미래성장을 위한 변화를 추진해 나가겠다"고 말했다.

