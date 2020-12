[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 이달 14일까지 이사장 공개 모집을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 이사장 공개 모집은 2018년 2월 부임한 윤종기 현 이사장의 임기가 내년 2월 만료되는 데 따른 것이다.

공단 관계자는 "공단의 비전인 ‘안전한 도로교통의 중심, 배려하는 교통문화의 동반자’를 이끌어 나갈 덕망과 역량을 겸비한 인물을 서류심사와 면접심사를 거쳐 초빙할 예정"이라고 설명했다.

지원자는 지원서, 학력증명서, 자기소개서, 직무수행계획서 등의 제출서류를 작성해 이달 14일 오후 6시까지 제출하면 된다.

경찰청 산하 공공기관인 도로교통공단은 도로에서의 교통안전에 관한 교육·홍보·연구·기술개발과 운전면허시험 관리 등을 수행하고 있다. 역대 이사장은 모두 경찰 고위직 출신이었다.

