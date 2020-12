주호영 “윤석열 경계 전혀 안 해…추미애 해임해야”

“尹 지지 야권으로 모일 표…초조할 이유 없어”

“野, 다수 의석이면…秋 탄핵 면치 못했을 것”

공수처법 개정 움직임에 대해 “안하무인·폭거”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 3일 ‘윤석열 검창총장이 정치를 하지 않겠다고 명백히 선언해야 한다’고 말한 것에 대해 “(윤 총장을) 경계하는 것 전혀 아니다”라며 “(정치적 중립성을) 자꾸 공격을 하니 이 점을 분명히 하는 것이 직무수행에 도움이 되겠다는 취지”라고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “윤 총장이 퇴임 이후에 뭘 하고 안 하고는 헌법이 보장한 직업선택의 자유가 있고 국민들이 결정할 문제”라며 이같이 말했다.

주 원내대표는 “윤 총장이 검찰총장 위치에 있고 지지도도 높게 나오지만 그것은 전부 현 정권에 대한 반대이고 심판”이라며 “야권 지지로 다 모일 표들이기 때문에 우리당 후보들의 지지가 낮고 저쪽이 높다고 해서 초조하거나 그럴 아무런 이유가 없다”고 밝혔다.

주 원내대표는 추미애 법무부 장관에 대해서는 “정상적인 나라라면 추 장관이 진즉에 해임이 됐어야 한다”며 “(추 장관이) 한 일은 대부분이 윤 총장을 쫓아내는데 무리와 위법을 겹쳐서 한 것 밖에 없다”고 지적했다. 그러면서 “오죽하면 탄핵을 당했고 또 탄핵을 당할 수 있다는 우려까지 있지 않느냐”며 “만약에 국회가 야당이 다수 의석이었다면 탄핵을 면치 못했을 것”이라고 덧붙였다.

주 원내대표는 더불어민주당의 공수처법 개정 움직임에 대해 “이런 안하무인이나 폭거가 없다”며 “월성원전 1호기 탈원전 수사나 울산시장 선거 개입 사건 등 지금 정권의 핵심부가 수사를 받아야 될 일이 비일비재 하다. 공수처를 만들면 이 사건을 모두 빼앗아 갈 수 있다”고 밝혔다.

주 원내대표는 “저는 (공수처법 개정을) 추진하는 순간 이 정권은 국민적 저항에 부딪치고 몰락의 길로 갈 것이라고 본다”며 “얼마나 급하면 이렇게까지 무리를 하겠느냐”고 말했다.

