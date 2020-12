政 "바이오플라스틱 15종 개발…5년간 실증사업 지원"

[아시아경제 문채석 기자] 정부가 플라스틱 쓰레기 문제를 해결하기 위해 바이오 플라스틱(화학 소재를 미생물 등 바이오로 대체) 15종을 개발, '화이트바이오' 산업을 육성하겠다고 밝혔다.

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 3일 열린 '제5차 혁신성장전략회의'에서 이런 내용의 '화이트바이오 산업 활성화 전략'을 발표했다.

홍 부총리는 "바이오플라스틱 개발·보급을 위해 단기 상용화가 가능한 포장재 등 15종의 바이오 플라스틱 제품을 개발할 것"이라며 "수요 창출을 위해 음식물 용기, 종량제 봉투 등을 대상으로 실증사업도 시행하겠다"고 했다.

'화이트바이오 산업 활성화 전략'은 범부처 바이오 혁신TF에서 제시한 10대 핵심과제 시리즈 대책 중 하나다.

주무부처인 산업부는 ▲바이오플라스틱 개발·보급으로 순환경제 실현 ▲화이트바이오 고부가가치화와 밸류체인 강화 ▲산업군 형성 기반 구축을 3대 추진전략으로 선정했다.

우선 개발·보급을 늘리기 위해 '생분해성 바이오플라스틱' 개발에 필요한 소재 제품화, 신규 소재 발굴을 지원한다.

미생물과 합성해 만드는 방식인데, 올해부터 제품 개발을 산업부가 우선 지원하고 2022년부터 차세대 소재 개발 지원 사업을 병행한다.

시장을 키우기 위해 올해부터 2024년까지 생분해성 바이오플라스틱 실증 사업을 추진한다. 산업부가 지원하고 SKC, 한국화학연구원, 울산시 등이 수행한다.

올해부터 산업부는 실증 사업과 연계해 연 1t 규모의 소규모 처리시설 구축을 추진한다.

내년부터 환경부는 환경표지인증제를 시행해 생분해성 제품 환경성 평가체계를 다양화한다.

화이트바이오 산업의 부가가치를 높이기 위해 연구개발(R&D) 지원, 규제 개선, 파트너십 구축 등을 추진한다.

올해부터 산업부는 합성생물학 등 바이오신기술을 활용해 균주를 개발하고 제품 고도화를 할 수 있도록 지원한다.

내년 상반기에 산업부는 '유전자변형생물체법'을 개정한다. 위해성심사 대신 사전검토제를 적용해 유전자가위 등 신기술을 활용한 화이트바이오 제품의 수입·생산 속도를 높일 계획이다.

바이오기업-화학기업 간 협력, 소재 공급기업-제품 개발기업 간 공동 개발, 파트너십 구축 등을 통해 산업 밸류체인을 고도화한다.

아울러 산업군을 형성하기 위해 ▲현장 생산인력 양성 ▲특허 창출 및 판로개척 등 수출 지원 ▲시제품 생산, 시험 평가 등을 통해 기업 상용화 및 사업화 지원 등을 한다.

성윤모 산업부 장관은 "화이트바이오 산업은 최근 논의되고 있는 탄소 저감, 플라스틱 쓰레기 문제 등에 있어 유용한 해결책이 될 수 있다"을 강조했다.

성 장관은 "정부는 화이트바이오 산업이 미래 성장 동력이 될 수 있도록 R&D 지원, 실증사업을 통한 초기시장 창출, 규제 개선, 기반 마련 등 다각적인 지원을 아끼지 않을 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr