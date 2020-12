농식품부 내년 예산·기금 16.3兆 확정…올해比 3.2% 증액

[세종=아시아경제 김현정 기자] 농림축산식품부는 내년 소관 예산 및 기금 총지출 규모가 2일 국회 본회의 의결을 거쳐 16조2856억원으로 확정했다고 밝혔다. 이는 올해(15조7743억원) 대비 5113억원(3.2%) 증액된 수준이다.

기후변화로 인한 재해대비 필요성 증대 등 정부안 편성 이후 변화된 여건을 고려해 농업 기후변화 대비, 농산물유통·판로확보 지원, 지속가능한 농업·농촌 구축 등의 분야 예산이 증액됐다.

우선 국회·농업계와 협력을 통해 농업재해보험, 초등돌봄교실 과일간식 지원 등 국회단계에서 추가 반영이 필요한 19개 사업, 2006억원이 증액됐다. 2021년도 국가전체 대비 농업예산 비중은 2.9% (국가전체 증액 2.2조원 중 농업분야 증액 9.1%) 수준이다.

농업재해보험 366억원, 재보험금 1000억원, 수리시설개보수 300억원, 초등돌봄교실 과일간식 지원 72억원, 공공급식 통합플랫폼 구축 7억원, 농촌재생에너지보급지원 13억원 등이 추가 반영됐다. 정부안 중 총 9개 사업은(▲집행부진 사업 ▲21년 사업 실수요 반영 등) 474억원 규모로 소폭 감액했다.

농식품부는 코로나19로 인한 사회경제 변화에 농업·농촌이 적극 대응하고, 사람과 환경 중심의 농정을 지속할 수 있도록 주요 과제 를 추진한다는 방침이다. 농식품부는 "농업계·지자체 등과 적극 소통해 사업계획을 수립하는 등 2021년 사업추진과 예산집행에 차질이 없도록 준비할 계획"이라고 밝혔다.

