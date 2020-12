진성준 "김현미의 '아파트 빵' 발언, 무엇이 문제냐"

김현미 "아파트가 빵이면 밤새 만들겠지만 당장 어렵다"

野, 김현미 '아파트 빵' 발언에 "빵투아네트" 맹비난

[아시아경제 허미담 기자] 김현미 국토교통부 장관의 "아파트가 빵이라면 제가 밤을 새워서라도 만들겠다"는 발언을 두고 야당의 비판이 이어지는 가운데 2일 진성준 더불어민주당 의원이 "김 장관의 발언이 도대체 무엇이 문제냐"고 두둔했다.

진 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "할 수만 있다면 아파트를 열심히 지어서 공급하고 싶다는 발언 아니냐"며 이같이 말했다.

그는 "아파트는 빵과 달라서 원하는 만큼 마음대로 만들어댈 수 없다는 말 아니냐"며 "부동산 문제를 소관하는 국토교통부 장관으로서 이게 못 할 말이냐"고 목소리를 높였다.

이어 "또 부동산 문제에 대한 인식이 어디가 부족한 말이냐"라며 "정치는 말로 하는 것이지만 정말 어지간히들 하자"고 지적했다.

진 의원은 "대안도 없이 말꼬리 잡기로 헐뜯는 짓, 이제 그만하자"면서 "본질을 놓고 토론하기에도 시간이 부족하다"고 덧붙였다.

앞서 김 장관은 지난달 30일 아파트를 '빵'에 비유하며 정부가 아파트를 당장 공급하기에는 어려움이 있다고 했다.

김 장관은 이날 국회 국토교통위원회 현안질의에서 "아파트 매물 부족으로 전세 문제가 생겼는데 1~2인 가구 중심의 대책을 내놨다"라는 김교흥 민주당 의원의 지적에 "아파트가 '빵'이라면 제가 밤을 새워서라도 만들겠지만, 아파트는 공사 기간이 많이 걸려 당장 마련하기 어렵다"고 말했다.

이후 야당에서는 집 없는 사람들의 고통을 '빵'으로 비유한 것은 적절하지 못하다고 지적하며 "마리 '빵'투아네트냐", "'현미빵'투아네트냐' 등의 조롱 섞인 비판을 쏟아냈다. 이는 '빵이 없으면 케이크를 먹으면 된다'는 프랑스 루이 16세의 왕비 마리 앙투아네트의 발언에 빗댄 지적이다.

