티앤알바이오팹 '심근세포 응집체 제작 기술' 국내 특허 취득

[아시아경제 금보령 기자] 티앤알바이오팹 티앤알바이오팹 246710 | 코스닥 증권정보 현재가 21,300 전일대비 150 등락률 -0.70% 거래량 745,543 전일가 21,450 2020.12.02 14:56 장중(20분지연) 관련기사 티앤알바이오팹 "가능성 더 이끌어내고 싶다"…펀더멘털도 성장↑티앤알바이오팹, 260억 규모 유상증자 결정[특징주]티앤알바이오팹, 정부 3D프린팅 육성…존슨앤존슨 '3D 바이오프린팅' 연구 close 이 역분화줄기세포를 활용한 심장 조직 재생기술 특허를 갖게 됐다.

티앤알바이오팹은 '동결보관 및 저산소 조건에서의 생존율을 향상시키는 심근세포 응집체 제작 기술' 관련 국내 특허를 취득했다고 2일 밝혔다.

이번 특허는 심근세포를 100?m의 3차원 구조로 균일하게 제작하는 기술에 대한 것이다. 세포의 체내 생존율을 높여 손상된 심장 기능을 개선하는 치료적 유효성을 심근경색 동물모델을 통해 검증했다.

제작된 심근세포 응집체는 6개월 이상 냉동 보관을 할 수 있다. 갑작스레 발생하는 심장질환 환자에게도 즉시 활용할 수 있다는 것이 장점이다. 개흉 수술을 하지 않고도 카테터 시술만으로 세포를 이식할 수 있어 환자의 부담을 낮출 수 있는 세포치료제 기술로도 적용할 수 있다.

윤원수 티앤알바이오팹 대표는 "이번 특허 기술에 대해 자체 개발한 iPSC 세포주를 이용한 비임상 안전성 평가 후 임상시험계획(IND)을 신청할 예정"이라며 "특허 범위에 심근세포 생산 기술과 타깃 질환이 포함돼 있어 관련 질환의 세포치료제를 개발 중인 글로벌 기업들과도 기술이전 등 다각적인 사업화 전략을 검토할 것"이라고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr