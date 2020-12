장제원 "文, 尹 징계위원회 개최 즉각 취소하라"

[아시아경제 이지은 기자] 장제원 국민의힘 의원이 문재인 대통령의 결자해지를 요구하며 "윤석열 검찰총장 징계위원회 개최를 즉각 취소하라"고 요구하고 나섰다.

장 의원은 2일 페이스북을 통해 "문 대통령이 결자해지해야 한다. 비겁한 수습이 아니라, 정직하게 바로잡아야 한다"며 이같이 말했다.

그는 "문 대통령은 국민 앞에 사죄하고 추미애 법무부 장관을 즉각 해임하라"며 "윤 총장 징계위원회 개최를 즉각 취소하라"고 목소리를 높였다.

장 의원은 "끝까지 국민이 부여한 권력으로 법치를 농단한다면, 감당하기 어려운 국민적 저항에 부딪치게 될 것"이라며 "대한민국의 법치가 살아있다는 것을 보여준 사법부에 경의를 표한다"고 말했다.

이어 "정의 수호를 위해 들불처럼 일어난 평검사들, 법치를 지키기 위해 고비고비마다 큰 역할을 해 준 조남관 대검 차장과 고기영 차관을 비롯한 고검장 전원, 지역의 지검장들과 부장 검사들, 감찰의 불법성을 알려준 법무부 파견 이정화 검사, 끝까지 감찰위원회의 역할을 다해 준 감찰위원님들이 대한민국 정의가 살아있음을 보여주었다"고 덧붙였다.

