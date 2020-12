미세먼지 원인물질로 수소저장체 만든다

일산화질소 이용 탄소제로 암모니아 합성 반응 기술 개발

금속착화합물 첨가제가 반응속도 및 반응 선택성 개선

[아시아경제 황준호 기자] 미세먼지의 원인물질인 일산화질소(NO)를 탄소배출 없이 100% 순수한 암모니아(NH3)로 전환시키는 기술이 개발됐다. 암모니아는 수소를 저장하는데 활용할 수 있어 탄소 중립 시대를 앞당기는데 기여할 기술이 될 것으로 예상된다.

권영국, 임한권 울산과학기술원 에너지공학과 교수의 연구팀은 김형준 한국과학기술원 교수의 연구팀과 이같은 기술을 개발해, 연구 성과가 국제 학술지인 ACS 에너지 레터스에 최근 실렸다고 1일 밝혔다.

연구팀은 미세먼지 전구체인 일산화질소 원료를 상온·상압에서 암모니아로 변환시키는 전기화학시스템을 개발했다. 이 시스템은 금속착화합물(FeIIEDTA)이 일산화질소를 흡착해, 일산화질소 용해도를 기존 방법보다 100배 이상 개선했다. 이산화탄소 등 부산물도 생성되지 않았다.

권 교수는 "액상 암모니아는 액화수소보다 단위 부피당 더 많은 수소를 저장 할 수 있어 수소 저장과 운송에 유리하다"며 "이번 기술 개발이 본격적인 수소 시대 개막을 앞당기는데 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

예비경제성타당성 검사를 수행한 임 교수는 "잉여 신재생 전기에너지를 활용하면 개발된 시스템이 장기적으로 기존 암모니아 생산 공법과 견줄만한 경제성을 갖출 수 있을 것"이라고 설명했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr