[아시아경제 김효진 기자]OK금융그룹은 서울 세종대로에 위치한 사회복지공동모금회 6층 전달식장에서 ‘소가구 키트 전달식’을 가졌다고 1일 밝혔다.

전날 진행된 행사에는 탁용원 OK금융그룹 홍보스포츠본부장 및 김경희 사회복지공동모금회 사회공헌본부장 등 관계자들이 참석했다.

이번에 전달되는 소가구 키트는 ▲책꽂이 ▲연필꽂이 ▲우드 스피커로 구성됐으며 사회복지공동모금회를 통해 취약계층 꿈나무들에게 전달될 예정이다. 해당 소가구 키트는 지난 10월 임직원 걸음 기부를 통해 마련된 재원을 바탕으로, 임직원들이 지난달 직접 재능기부를 통해 제작한 물품이다.

