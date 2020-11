서울 소방재난본부, 코로나19 자가격리 수험생 긴급이송체계 가동

2일 오전 9시부터 24시간 비상대응 … 시험 종료 후 다시 자가격리 장소로 이송

[아시아경제 조인경 기자] 서울시 소방재난본부가 2일 오전 9시부터 '2021학년도 대학수학능력시험 대비 24시간 비상대응체계'를 구축하고 수능 당일인 3일 오전 6시부터는 '수험생 긴급 이송체계'를 가동한다고 1일 밝혔다.

시험 당일인 3일 오전 8시부터는 시·청각 장애 수험생들이 응시하는 시험장에는 응급구조사 1인을 포함한 2인 1개조로 '소방안전관리관'이 배치된다.

특히 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 자가격리중인 수험생들은 별도로 마련된 고사장에서 시험을 치러야 하기 때문에 수험생의 이송 요청에 대비해 코로나19 전담 구급대가 대기한다. 긴급이송 대상은 코로나19 확진·의심자 접촉 등으로 서울시에 등록된 자가격리중인 수험생이다.

이들 수험생은 수능 당일 혼잡을 피하기 위해 자차로 이동하는 것이 원칙이지만, 자차 이동이 불가한 수험생에 대해선 관련기관의 요청을 받아 코로나19 전담구급대가 이송에 나선다.

시 소방재난본부 관계자는 "코로나19 전담 구급대 24대가 비상 대기한다"며 "시험장으로 이송한 수험생은 시험이 끝나면 다시 자가격리 장소로 이송 조치할 것"이라고 설명했다.

소방재난본부는 자가격리 수험생 이외에도 거동이 불편해 이동이 어렵거나 지각이 우려되는 수험생이 119로 도움을 요청할 경우 역시 이송을 지원한다. 이들 일반 수험생 이송을 위해 행정차 등 총 96대의 소방차량이 대기하게 된다.

서순탁 서울소방재난본부 재난대응과장은 "수능 3교시 영어영역 듣기평가가 진행되는 오후 1시10분부터 2시20분까지 시험장 주변을 지나는 화재·구조·구급 출동차량은 사이렌이나 경적 사용을 최대한 자제할 것"이라며 "코로나19 상황에서 치러지는 올 수능에서 자가격리 수험생들 또한 시험 응시에 차질이 없도록 만전을 기하겠다"고 전했다.

