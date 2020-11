[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 30일 청사에서 광주도시공사, 사회혁신플랫폼청년과 주거 독립 지원 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 업무협약은 청년 세대의 자립의 기초인 주거독립을 지원해 사회 진입을 돕고 활력을 더해주기 위해 추진됐다.

주요 협약내용은 ▲청년 세대 자립 사회안전망 구축 ▲청년 활력 지원 자립 프로그램 운영 ▲청년 주거독립 기반 조성 등이다.

세 기관은 앞으로 청년들이 함께 살면서 자립에 필요한 생활기술을 배우는 셰어하우스 겸 청년작업장인 ‘청년주거독립실험실’을 조성하고, 관련 전문단체·기관과 자립 프로그램 등 지역자원을 연결한다.

김삼호 광산구청장은 “코로나19 장기화로 취업난 등 청년들의 어려움이 커지고 있는데, 청년들이 스스로 미래를 개척하며 민주시민으로 자리잡아갈 수 있도록 충분히 지원하겠다”고 말했다.

