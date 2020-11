광주 북구, 12월 1일부터 여권발급 온라인 예약서비스 시행

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 내달 1일부터 ‘여권발급 온라인 예약서비스’를 시행한다고 30일 밝혔다.

이번 예약서비스는 코로나19 장기화에 따른 온택트 민원서비스 제공과 함께 차세대 전자여권 시행(21년)에 따른 수요 증가를 감안해 사전에 온라인 예약시스템 기반을 구축하고자 마련됐다.

북구청 홈페이지에서 간단한 본인 인증 후 오전 9시부터 오후 6시까지 원하는 시간대를 예약하고 구 종합민원실로 방문하면 대기 없이 예약자 전담창구에서 민원 처리가 가능하다.

특히 민원인이 홈페이지에 있는 신청서를 미리 작성해 방문하는 경우 3분 이내에 여권발급을 신청할 수 있다.

문인 북구청장은 “온라인 예약서비스로 여권을 신청 후 등기우편 서비스를 이용하면 민원 처리 시간도 줄고 재방문 없이 여권을 발급받을 수 있다”며 “앞으로도 코로나19로부터 주민과 직원들의 안전을 지키고 보다 편리한 민원서비스를 제공하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

