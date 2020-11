"바이든, WTO 사무총장 나이지리아 후보 지지할수도"(종합)

WSJ, 바이든 당선인 무역 관련 과제 분석

WTO 만장일치 합의 지원 가능성

다자주의 강조 속 회원국과 다른 목소리 내기 어려워

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 공석인 세계무역기구(WTO) 사무총장으로 나이지리아 후보를 지지할 것이라고 미 월스트리트저널(WSJ)이 26일(현지시간) 보도했다. 다자주의 복귀를 선언한 만큼 WTO 수장 선출 문제에서 다른 회원국들의 의사를 존중하는 것을 감안할 것이라는 해석이다.

WSJ는 이날 '바이든은 동맹들에 자신의 세계무역 의제를 보여줄 기회가 있다'라는 제하의 기사에서 바이든 당선인이 결정해야 할 무역 관련 이슈로 WTO 사무총장 선임 문제를 가장 먼저 언급했다. 이 기사는 도쿄특파원 출신인 하야시 유카 기자가 작성했다.

WTO 회원국들은 사무총장 선출을 두고 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장과 나이지리아의 응고지 오콘조이웨알라 후보(사진) 사이에서 만장일치 합의에 이르지 못하고 있다. 유럽과 아프리카, 중국, 일본 등이 오콘조이웨알라 후보를 지지한 반면 미국은 유 본부장을 강하게 밀고 있기 때문이다.

WSJ는 도널드 트럼프 행정부가 유 본부장을 지지했지만, WTO가 전통적으로 만장일치로 수장을 결정해온 만큼 바이든 당선인이 오콘조이웰라 후보에 동의할 수 있다고 언급했다.

WSJ는 "전통적으로 WTO 수장은 만장일치 표결로 정해진다. 따라서 바이든 행정부가 나이지리아 후보에 동의하면 교착 상태를 끝낼 수도 있다"고 전망했다. 동맹과의 관계 회복을 기치로 내건 만큼 다른 회원국의 의견을 무시하긴 어려울 것이라는 얘기다.

불공정한 대미 무역 관행에 반대하는 무역단체 '무역집행연맹'의 브라이언 폼퍼는 WSJ에 "자신이 다자주의적이라는 점을 보여주려면 (만장일치 선출을 지지하는 게) 더욱 타당할 것"이라고 말했다.

다만 바이든 당선인이 중국에 강경한 태도를 보이며 유 본부장을 지원할 수 있다는 분석도 내놓았다. 이 경우 대륙별 안배 원칙에 따라 중국은 사무부총장 중 한 자리를 차지할 기회가 사라진다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr