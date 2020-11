석사까지 가능…직무 중심 교육 과정 '마이스터대' 시범 운영

교육부, '고숙련 전문기술인재 양성 방안' 발표

단기직무과정부터 전문기술석사과정까지

교원 60% 현장 전문가·성인학습자도 참여 가능

[아시아경제 이현주 기자] 대학에서 직무·기술을 중심으로 한 교육 과정을 통해 석사학위까지 받을 수 있는 '마이스터대학'이 시범 운영된다.

교육부는 27일 정부서울청사에서 제20차 사회관계장관회의를 열고 '전문대학 혁신방안' 후속 조치로 '고숙련 전문기술인재 양성을 위한 마이스터대 시범운영 방안'을 발표했다.

마이스터대는 직무가 중심이 된 교육과정을 편성해 운영하는 대학이다. 단기직무과정, 전문학사과정, 전공심화과정(학사), 전문기술석사과정으로 이뤄진다. 단기직무과정은 자격증 취득과정, '마이크로디그리' 등으로 운영된다. 전문기술석사과정의 고도화 과정에선 학사학위를 소지하고 관련 분야 재직경력 3년 이상인 사람을 대상으로 직무 중심 교육과정이 제공된다. 일과 학습을 병행할 수 있으며 원하는 단계의 교육과정도 선택해 들을 수 있다.

기존 석사 등과 차이점은 현장 맞춤형 교육 환경이다. 교원의 60% 이상을 기술 전수가 가능한 현장 전문가로 구성되며 실습 기기와 장비도 구축된다. 성인학습자도 참여할 수 있도록 야간·주말수업, 온오프라인 연계 교육, 선행학습경험인정 등 다양한 학사제도가 도입·운영된다. 기업과지역협력 체계도 구축해 가칭 '오픈랩'을 구축해 참여를 유도하고 선순환적 협력 체계를 구축한다는 계획이다.

교육부는 내년 1월 마이스터대 시범사업 기본계획을 수립·공고하고 서면·대면 평가를 통해 3월 중 시범운영 학교를 선정할 예정이다. 시범적으로 4개교에 총 20억원이 투입되며 우수 모델을 도출해 관련 제도를 정비한다. 각 대학은 학교별 특성화 분야, 지역 전략 산업, 첨단(신기술) 분야, 산업체 수요 분야 등에서 마이스터대를 운영할 수 있다. 본격 도입은 2023년부터로 예상하고 있다.

