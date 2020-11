금성백조, '사랑의열매 나눔장' 수상

[아시아경제 김유리 기자] 금성백조주택은 사회복지공동모금회로부터 제7회 사랑의열매 대상 기부부문 나눔장을 받았다고 26일 밝혔다.

금성백조는 "대전 사회복지공동모금회 정태희 회장이 금성백조 본사를 방문해 정성욱 회장에게 나눔장을 전달 수여했다"며 "기부를 통해 나눔 문화 확산 및 사회복지에 기여한 공로를 인정받아 기부부문 나눔장을 받았다"고 말했다.

정성욱 회장은 "지역 대표 기업으로 당연한 책무를 하는 것"이라며 "내년 창립 40주년을 맞는데 더 열심히 봉사하라는 뜻으로 알겠다"고 소감을 밝혔다.

금성백조는 지난 2월 코로나19 자가격리자 구호 키트(3000만원 상당) 기탁을 시작으로 대전 내 코로나19 선별진료소 관계자들을 위한 홍삼제품(5000만원) 후원, 수해 및 지역 내 어려운 이웃돕기 2억원 전달 등 크고 작은 후원 활동을 지속적으로 실천해오고 있다. 지난 16일에는 대전시 교육청에 장학금 1억원을 기탁, 미래 지역인재 양성에도 힘을 보탰다.

