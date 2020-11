WHO "코로나19 상황서도 일주일 150~300분 운동해야"

[아시아경제 김유리 기자] 세계보건기구(WHO)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서도 성인 기준 일주일에 최소 150분은 운동할 것을 권고했다.

26일(현지시간) WHO는 가이드라인을 통해 만성 질환이나 장애를 지닌 사람을 포함해 모든 성인은 일주일에 150~300분 유산소 운동을 해야 한다고 밝혔다. 어린이와 청소년은 하루 평균 60분 신체 활동을 해야한다고 조언했다.

이는 심장병이나 제2형 당뇨병, 암 등의 질환 예방과 관리에 도움이 되며 우울증과 불안증상을 줄이고 기억력 및 뇌 건강을 향상시킨다고 WHO는 설명했다.

WHO는 성인 4명 가운데 1명, 청소년 5명 중 4명이 충분한 신체 활동을 하지 못하고 있다며 이에 따라 전 세계적으로 직접적인 의료에 540억달러(약 60조원), 생산성 저하에 140억달러(약 15조5000억원)의 비용이 드는 것으로 추산된다고 지적했다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 "모든 움직임이 중요하다"며 "특히 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)에 따른 제약을 관리하기 위해 모두 매일 안전하고 창의적으로 움직여야 한다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr