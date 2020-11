[아시아경제 배경환 기자] LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 76,100 전일대비 4,500 등락률 +6.28% 거래량 266,654 전일가 71,600 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 LG하우시스, 임원 인사 단행…상무 3명 신규선임LG하우시스, 수해지역 복구 돕는다LG하우시스, 3분기 영업익 281억원…전년比 13% ↑ close 는 자산 매각을 통한 자산 효율화를 위해 12월 중 온산산업단지 내 토지와 건·구축물을 LG화학과 LG생활건강에 각각 198억원, 146억원에 양도하기로 결정했다고 26일 공시했다.

