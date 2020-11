[아시아경제 배경환 기자] KCC건설 KCC건설 021320 | 코스닥 증권정보 현재가 7,630 전일대비 30 등락률 +0.39% 거래량 17,666 전일가 7,600 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 '근대화의 아이콘' 31빌딩, 리모델링으로 재탄생 마쳐'총수'있는 '비상장사'가 내부거래 비중 높아총수일가, 3.6%로 그룹 '주물럭'…"공익법인·해외계열사 우회출자 우려" close 은 신한은행에 대해 1218억원 규모의 채무보증을 결정했다고 26일 공시했다

