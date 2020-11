한국테크놀로지그룹, 한국아트라스비엑스 합병…조현식·조현범 각자 대표 체제

[아시아경제 성기호 기자] 한국테크놀로지그룹이 한국아트라스비엑스를 흡수합병 해 ‘사업형 지주회사’로 전환한다. 또 조현범 한국테크놀로지(옛 한국타이어) 사장을 한국테크놀로지그룹 대표이사로 선임했다. 이에 따라 한국테크놀로지그룹은 조현식, 조현범 각자 대표이사 체제로 변경된다.

한국테크놀로지그룹과 한국아트라스비엑스는 26일 각각 이사회를 열고 이 같은 내용의 합병안을 결의했다고 밝혔다.

양사는 내년 1월 각각 이사회 또는 주주총회 등 절차를 거쳐 4월1일까지 합병을 마무리할 계획이다. 합병비율은 1대 3.39로 소멸법인인 한국아트라스비엑스(5만3599원) 주식 1주 당 존속법인인 한국테크놀로지그룹(1만5801원) 주식 3.39주가 배정된다.

회사측은 이번 합병이 양사의 시너지 극대화를 통한 성장 기회 모색을 위해서라고 밝혔다. 한국테크놀로지그룹 관계자는 “그룹 전방산업인 자동차 시장 성장 둔화와 내연기관차가 친환경차로 대체되는 등 자동차 산업의 패러다임이 급격하게 변화하고 있는 상황을 고려했다”고 설명했다.

특히 한국아트라스비엑스의 납축전지 사업은 친환경 자동차의 성장 및 납축전지 기술개발의 한계, 각국의 납 규제 정책 등으로 인해 리튬전지로 대체될 환경에 처해 있다. 이를 극복하기 위해 한국테크놀로지그룹이 보유한 브랜드, 네트워킹, 인수합병(M&A) 역량 등을 적극 활용해 차세대 배터리 기술력 및 인력 그리고 수요처를 확보하고 과감한 투자를 이어나갈 계획이다. 납축전지 제조 및 판매사를 넘어 스마트 에너지 솔루션 전문 기업으로 거듭나겠다는 것이다.

이번 합병으로 한국테크놀로지그룹은 사업형 지주회사로 안정적인 투자재원 확보가 가능해져 핵심사업 경쟁력 강화 및 신규 사업 발굴을 위한 투자를 적극 주도해나갈 예정이다. 그룹의 핵심사업인 타이어 글로벌 경쟁력 강화를 위한 양질적 투자를 지속하고 모빌리티 및 미래 기술기반 산업분야로 투자 포트폴리오를 다변화한다는 방침이다.

